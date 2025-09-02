Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria

UEFA a publicat motivarea sancțiunii dictate împotriva Federației Maghiare de Fotbal pentru scandări antiromânești la meciul Ungaria – Turcia 0-3, din play-off-ul Ligii Națiunilor.

Rivalitatea fotbalistică dintre România și Ungaria este una dintre cele mai vechi și tensionate din Europa Centrală, alimentată de dispute istorice și politice, în special legate de Transilvania.

Aceste tensiuni se resimt adesea și în tribune, unde suporterii ambelor tabere recurg la scandări xenofobe sau mesaje discriminatorii, sancționate de UEFA prin amenzi consistente aplicate cluburilor și Federațiilor.

UEFA a sancționat Federația Maghiară de Fotbal pentru scandări antiromânești la Ungaria - Turcia

Cel mai recent exemplu este sancțiunea dictată împotriva Federației Maghiare de Fotbal (MLSZ), după meciul Ungaria – Turcia 0-3 din play-off-ul Ligii Națiunilor, disputat pe Puskas Arena din Budapesta (23 martie 2025).

În motivarea publicată de UEFA se precizează că, pe lângă alte comportamente nesportive, în ultimele minute ale partidei o parte a galeriei maghiare a adresat injurii la adresa românilor, scandând „budös román” („român împuțit”).

Raport FARE UEFA: „Cine nu sare este un român împuțit”

Potrivit raportului, observatorul FARE (Football Against Racism in Europe) prezent în tribunele „Puskas Arena” din Budapesta, a consemnat că în jurul minutului 89, aproximativ câteva sute de fani aflați în sectorul E și parțial în sectorul D au cântat: „Hej, hej, ki nem ugrál – budös román” („Cine nu sare este un român împuțit”).

Oficialul a menționat că scandarea a durat între 10 și 20 de secunde și a fost repetată în același minut pentru aproximativ aceeași durată. Înainte de aceasta, ultrașii maghiari au mai proferat sloganuri rasiste la adresa romilor.

Facsimil din raportul UEFA, cu paragraful în care este menționată scandarea xenofobă a fanilor maghiari: „Hej, hej, ki nem ugrál – budös román” („Cine nu sare este un român împuțit”), înregistrată în timpul meciului Ungaria – Turcia, 23 martie 2025

Federația Maghiară de Fotbal: „Nu e o scandare rasistă, ci mai degrabă una politică”

În apărarea sa, Federația Maghiară de Fotbal a recunoscut și a condamnat scandările antiromânești dar a subliniat că, în opinia sa, nu a fost o scandare rasistă, ci mai degrabă una politică.

Comisia nu a fost convinsă de această argumentație și a constatat că aceste manifestări constituie un comportament discriminatoriu, în conformitate cu Regulamentul Disciplinar UEFA.

De asemenea, s-a ținut cont de istoricul sancțiunilor anterioare aplicate suporterilor maghiari pentru incidente similare.

Astfel, UEFA a decis aplicarea unei amenzi de 25.000 de euro și închiderea parțială a stadionului (minim 3.000 de locuri), sancțiune suspendată pe o perioadă de doi ani.

„Există întotdeauna o atmosferă extraordinară la meciurile de pe teren propriu ale echipei naționale a Ungariei, dar, din păcate, există frecvent și persoane care fac scandal, al căror comportament nesportiv și pline de ură și uneori rasiste, a determinat UEFA să sancționeze MLSZ și mulți dintre fanii nevinovați.

Decizia UEFA este un nou indiciu că va lua măsuri ferme împotriva discursului instigator la ură și că cei care folosesc un astfel de limbaj aduc daune semnificative fotbalului maghiar și echipei naționale”, se arată în comunicatul Federației Maghiare de Fotbal dat publicității, după ce UEFA a anunțat sancțiunile.

