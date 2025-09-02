A plecat de la Barcelona Catalanii au cedat un jucător în ultima zi de mercato

Hector Fort (19 ani), fundaș dreapta, a fost împrumutat de Barcelona la Elche, până la finalul sezonului. Mutarea s-a finalizat chiar în ultima zi de mercato.

Hector Fort, jucător crescut în La Masia, celebra academie a celor de la Barcelona, nu a reușit să-l convingă pe Hansi Flick în această vară.

Hector Fort, împrumutat de Barcelona la Elche

Fundașul dreapta va rămâne în La Liga, unde va evolua până la finalul sezonului sub formă de împrumut la Elche, nou-promovată în elita fotbalului spaniol.

„FC Barcelona și Elche Club de Futbol au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Hector Fort până la 30 iunie 2026”, a transmis Barcelona pe site-ul oficial.

Hector Fort, în duel cu Vinicius la ultimul El Clasico al sezonului trecut/ Foto: IMAGO

Prin plecarea lui Fort, care mai are contract cu catalanii până în 2029, Barcelona speră să reușească să-l înregistreze, în sfârșit, pe atacantul Roony Bardghji (19 ani), adus în această vară de la Copenhaga, informează mundodeportivo.com

Momentan, cel poreclit „Messi al Suediei” figurează ca jucător al echipei de rezerve a campioanei Spaniei, Barcelona Athletic.

10.000.000 de euro este cota lui Hector Fort, potrivit transfermarkt.ro

Cine este Hector Fort

„Jucătorul de la Les Corts și-a început cariera la Penya Blaugrana Anguera înainte de a se muta la La Masia în sezonul 2013/14.

De atunci, a trecut prin toate categoriile de vârstă, remarcându-se prin abilitățile sale tactice și capacitatea de a juca atât pe postul de fundaș stânga, cât și pe cel de fundaș dreapta.

În sezonul 2023/2023 a făcut parte din lotul U19A care a participat la UEFA Youth League.

Soliditatea sa în defensivă și versatilitatea sa i-au atras atenția antrenorului primei echipe, Xavi Hernandez, iar Fort și-a făcut debutul oficial pentru prima echipă în decembrie 2023, într-un meci de Liga Campionilor împotriva lui Royal Antwerp.

În ianuarie 2024 și-a făcut debutul în campionat și de atunci a acumulat timp de joc important în prima echipă, jucând peste 30 de meciuri în toate competițiile, dând dovadă de o mare consecvență în ciuda tinereții sale”, mai notează site-ul catalanilor.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport