„Sunteți niște câini!” Scandal uriaș la finalul meciului Rayo - Barcelona. Fanii echipei lui Rațiu s-au certat cu catalanii » Au aruncat cu obiecte în Yamal!

Moment tensionat între fanii lui Rayo Vallecano și jucătorii Barcelonei după meciul de duminică, scor 1-1, din La Liga.

Alejandro Balde (21 de ani) a vrut să-și ofere tricoul unui fan al echipei adverse, iar de acolo au început reproșurile din partea suporterilor gazdelor.

Rayo Vallecano și Barcelona au remizat, duminică, scor 1-1, în etapa 3 din La Liga. Lamine Yamal, din penalty, și Fran Perez au înscris golurile.

Fanii lui Rayo Vallecano, scandal cu jucătorii Barcelonei: „Aici nu dau tricouri, da?”

Un moment a fost surprins la finalul meciului cu Barcelona, când jucătorii catalani se îndreptau spre vestiare, fiind nevoiți să treacă pe lângă fanii adverși, scrie marca.com.

Mai mulți copii din tribuna unde se aflau fanii lui Rayo au cerut tricoul lui Alejandro Balde. Jucătorul Barcelonei a acceptat acest lucru, însă un suporter s-a aprins imediat când a văzut momentul.

„În Vallecas nu se dau tricouri, da? Dacă dați vreunul, îl dăm înapoi, așa că ieșiți și dați-le în afara stadionului dacă vreți”, le-a transmis fanul lui Rayo jucătorilor Barcelonei, conform sursei citate.

Nici când furați nu câștigați aici! Aici e Vallecas, câinilor! Suporterul lui Rayo Vallecano

Au fost aruncate obiecte spre Lamine Yamal

Tot în finalul partidei, Lamine Yamal a fost „ținta” suporterilor lui Rayo Vallecano, care au aruncat cu diferite obiecte spre starul Barcelonei, notează mundodeportivo.com.

În timp ce se îndrepta spre vestiare, suporterii echipei la care joacă internaționalul român Andrei Rațiu au aruncat cu diferite obiecte și lichide spre Lamine Yamal.

Spaniolul a reușit să se ferească în ultimul moment de un obiect aruncat din tribună, care l-ar fi putut lovi din plin.

