Arestat din nou Delonte West, fost star din NBA, găsit inconștient pe stradă, în Los Angeles

Delonte West (42 de ani), fostul baschetbalist din NBA, a fost arestat după ce a fost găsit inconștient pe stradă, în Los Angeles.

Poliția a intervenit în urma unui apel care semnala prezența unui bărbat inconștient pe un trotuar.

Ajunși la fața locului, agenții l-au găsit pe West sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conform dailymail.co.uk.

Delonte West, arestat din nou, după ce a fost găsit inconștient, în Los Angeles

Deși polițiștii i-au oferit posibilitatea de a fi transportat la spital, acesta a refuzat, motiv pentru care a fost reținut pentru siguranța sa.

Ulterior, a fost eliberat pe cauțiune. Deocamdată nu se știe dacă vor fi formulate acuzații.

Fostul baschetbalist american este cunoscut pentru perioada petrecută în NBA la echipe precum Boston Celtics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks.

Drama lui Delonte West: dependent de droguri, diagnosticat cu depresie și tulburare bipolară

Incidentul se alătură unei serii de probleme cu legea și dificultăți personale pe care West le traversează de la încheierea carierei sale în NBA.

În noiembrie 2024, fostul jucător fusese arestat în Virginia, după ce a încălcat o interdicție de acces într-o zonă publică. A fost eliberat atunci după ce a plătit o cauțiune de 1.000 de dolari.

Delonte West arrested after trespassing claims pic.twitter.com/gC2nzl59oo — Daily Loud (@DailyLoud) November 10, 2024

Diagnosticat în 2008 cu tulburare bipolară, West a contestat public diagnosticul, însă după retragerea din baschet a avut dificultăți repetate legate de consumul de alcool.

Unul dintre primele scandaluri cu Delonte West în prim plan a avut loc în 2009, când a fost oprit pentru o încălcare a codului rutier în timp ce conducea o motocicletă cu trei roți.

În timpul perchezițiilor, s-a descoperit că West avea asupra lui un pistol Beretta de 9 mm, un revolver Ruger 357 Magnum și o pușcă Remington 870 într-o carcasă de chitară.

West a susținut că a dorit să mute armele într-o altă locuință, deoarece copiii verilor lui au dat peste ele într-un dulap al casei.

Delonte a pledat vinovat și a fost condamnat la monitorizare electronică, probațiune nesupravegheată și 40 de ore de muncă în folosul comunității, precum și consiliere psihologică.

16 milioane de dolari a obținut Delonte West în perioada petrecută în NBA

În ultimii ani, mai multe imagini și incidente în spațiul public au atras atenția asupra situației sale, iar foști colegi și organizații au încercat să îi ofere sprijin.

Cariera lui Delonte West

Delonte West a fost recrutat în NBA în 2004, iar la Cleveland Cavaliers, a fost coechipier cu LeBron James. Ultima echipă din NBA la care a jucat a fost Dallas Mavericks (2011-2012).

De-a lungul celor 9 sezoane pe care le-a jucat în NBA, Delonte West a evoluat pentru 4 echipe: Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks.

În 432 de meciuri din sezonul regulat al NBA în opt sezoane (2004-2012), West a înregistrat o medie de 9,7 puncte și 3,6 pase decisive pe meci.

A plecat apoi în China, unde a jucat pentru Fujian Xunxing și Shanghai Sharks, înainte de a se retrage în 2015.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport