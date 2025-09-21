Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”

Nicolae Stanciu, 32 de ani, se confruntă cu probleme în Serie A.

Chiar dacă mijlocașul a fost adus de patronul Dan Șucu la Genoa, antrenorul Patrick Vieira nu l-a mai folosit niciun minut în ultimele două etape.

Nicolae Stanciu a părăsit Liga 1 de aproape un deceniu, în 2016, dar a ajuns târziu în Top 5 Europa.

Acum, la 32 de ani, joacă în sfârșit într-unul din cele mai bune cinci campionate continentale.

Genoa, Serie A, Italia. A semnat un contract pe două sezoane, acord care expiră pe 30 iunie 2027.

Titular la început, Stanciu a fost schimbat de două ori la Genoa. Depășit de viteza jocului

Mijlocașul a spus cum a sosit în Peninsulă că prezentarea exuberantă a patronului Dan Șucu, „e un erou al României, simbol al țării noastre”, i se pare prea mult: „Nu sunt un erou. Dar sunt căpitanul naționalei”.

A fost titular la început, a înscris la 3-0 cu LR Vicenza (Serie C), în Cupa Italiei, însă a jucat tot mai puțin de atunci.

Stanciu, presat de Kalulu, fundașul lui Juventus Foto:; Imago

În primele două etape de Serie A, antrenorul Patrick Vieira l-a schimbat de fiecare dată, Genoa nereușind să înscrie în niciuna dintre partide:

0-0 cu Lecce (a, 23 august), 87 de minute.

0-1 cu Juventus (a, 31 august), 65 de minute.

Mai ales în ultimul meci, a părut departe de ritmul jocului, depășit de viteza duelurilor.

3,5 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu, potrivit Transfermarkt. A venit gratis la Genoa, fiind la final de contract cu Damac (Arabia Saudită)

Problema lui Stanciu observată de jurnaliștii italieni. De ce suferă

După cele două confruntări de la națională, dezamăgirile în fața Canadei (0-3 în amicalul de pe Arena Națională) și Ciprului (2-2 la Nicosia, în preliminariile CM 2026), Gazzetta dello Sport a observat problema lui Stanciu în Italia.

Cotidianul roz susținea că mijlocașul, transferat din Arabia Saudită, de la Damac, a suferit din cauza ritmului mai intens al antrenamentelor și meciurilor.

Vieira e din noiembrie 2024 antrenor la Genoa Foto: Imago

Jurnaliștii locali credeau că Vieira îl va titulariza împotriva lui Como în spatele vârfului Colombo, însă tehnicianul a luat o decizie radicală de atunci.

17 este locul ocupat de Genoa în Serie A, cu două puncte în patru etape

Vieira l-a ales pe Malinovskyi înaintea lui Stanciu. Două meciuri la rând

Nu doar că nu l-a mai inclus în primul „11” contra echipei lui Cesc Fabregas. Nu l-a mai folosit deloc.

15 septembrie, 1-1 cu Como (d).

20 septembrie, 1-2 cu Bologna (d).

L-a ales de fiecare dată pe ucraineanul Ruslan Malinovskyi (32 de ani, ex-Atalanta, la Genoa din 2023) să-l sprijine pe Colombo.

Și, chiar dacă l-a înlocuit mereu pe Malinovskyi, nu a apelat la Stanciu, ci la Carboni.

Căpitanul naționalei a rămas pe banca de rezerve până la sfârșit. Două etape la rând.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport