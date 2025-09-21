Batalionul secret al lui Putin Huliganii care s-au bătut la Euro 2016 și un fotbalist internațional rus luptă în războiul din Ucraina: „Sălbatici!”

Rusia a recrutat într-un batalion special trimis pe frontul din Ucraina mulți fani radicali ai cluburilor moscovite și ai naționalei, implicați în incidentele violente de la Campionatul European din 2016.

Printre ei e și un fost jucător care a participat la CM 2002: „Noi, fotbaliștii, suntem obișnuiți”.

Războiul din Ucraina continuă la fel de brutal de peste trei ani și jumătate, făcând sute de mii de victime.

Printre cei care luptă pe front, soldați înrolați în armata lui Vladimir Putin, sunt și o mulțime de ultrași, huligani și un fost fotbalist, internațional rus, a descoperit L’Equipe în seria sa de anchete video „Dark Web”.

Atacurile huliganilor ruși la Euro 2016: „Aveau organizare militară”

Înapoi în timp, la Campionatul European din 2016. În acea vară, Rusia a înfruntat Anglia (1-1), pe 11 iunie.

Ziua în care fanii radicali estici, veniți mai ales de la echipele din Moscova, în special de la Spartak, Lokomotiv și ȚSKA, au devastat Marseille.

Pregătiseră atacurile din oraș, erau înarmați cu bâte, bare de fier, lanțuri, sticle.

Suporterii britanici au spus atunci pentru The Guardian că „rușii aveau organizare militară”, pregătiți pentru lupte de stradă: „Bine organizați și sălbatici”.

Toți își puseseră proteze de box ca să-și protejeze dinții.

Fanii extremiști mascați, „extrem de violenți”, sunt acum în armata Rusiei. Batalionul „Espanola”

Mulți erau deghizați în englezi, purtau tricourile naționalei Albionului. Loveau în cap și, odată ce puneau victimele la pământ, le izbeau cu picioarele.

35 de răniți, majoritatea insulari, s-au înregistrat pe 11 iunie 2016 în luptele de stradă din Marseille. Patru au fost în stare gravă

Aceiași ultrași ruși, mascați cu cagule, au asaltat galeria Angliei și în tribunele de pe „Velodrome”.

Procurorul-șef din Marseille i-a descris pe huligani drept „foarte rapizi în acțiuni și extrem de violenți”.

Mulți dintre acei fani extremiști au fost racolați de armata Kremlinului și trimiși în război, pe frontul din Ucraina.

Armele lor nu mai sunt bâtele, barele de fier și pumnii. Au pistoale și mitraliere.

L’Equipe a aflat și numele batalionului secret în care luptă huliganii: „Espanola”.

Solomatin, de la Mondialul de fotbal la război pentru Rusia

Printre soldații acestui batalion se află și un fost fotbalist, internațional rus. Andrei Solomatin, cu nume de război „Soloma”.

13 selecții și un gol a avut Andrei Solomatin la naționala Rusiei

Cel care a împlinit 50 de ani pe 9 septembrie a jucat la Campionatul Mondial din 2002 în toate cele trei meciuri din grupa H, 2-0 cu Tunisia, 0-1 cu Japonia și 2-3 cu Belgia.

Solomatin (stânga), duel cu belgianul Wilmots la Mondialul din Japonia și Coreea de Sud Foto: Imago

Fundașul dreapta a fost integralist de fiecare dată. A luat două cartonașe galbene, cu Japonia și Belgia.

Cariera sa a durat 15 ani, între 1992 și 2007, remarcându-se la Lokomotiv (1995-2001) și ȚSKA Moscova (2001-2003).

A evoluat în 2005 și în Ucraina, la Obolon Kiev: nouă meciuri de campionat.

Într-un videoclip postat pe Telegram, inclus în documentarul L’Equipe, Solomatin făcea o paralelă între fotbal și război.

Noi, fotbaliștii, suntem obișnuiți să ne antrenăm în fiecare zi. La fel e și aici Andrei Solomatin, ex-internațional rus

