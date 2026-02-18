„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu, în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid

UEFA a deschis o anchetă în cazul de rasism de la Benfica - Real Madrid 0-1, meci disputat marți seară la Lisabona

Vinicius (25 de ani) l-a acuzat pe Gianluca Prestianni (20 de ani) de rasism, iar Kylian Mbappe a susținut cele spuse de brazilian, confirmând că argentinianul a strigat de 5 ori „maimuță” către vedeta multiplei campioane a Europei.

UEFA investighează cazul de rasism din Liga Campionilor

Cotidianul spaniol AS a publicat un material amplu despre situația de la partida din UCL și despre faptul că un inspector al Comisiei de Etică și Disciplină din cadrul UEFA a fost desemnat pentru a investiga comportamentul celor doi jucători.

„Primul pas este analizarea raportului observatorului, care, bineînțeles, include activarea protocolului anti-rasism și specifică faptul că meciul a fost oprit timp de nouă minute, ca urmare a acestui incident

Apoi, va începe ancheta și va include declarațiile celor doi jucători și ale unor martori care au vorbit despre asta, de exemplu Mbappe.

Totuși, la prima vedere, demonstrarea faptului că Prestianni a emis o insultă rasistă la adresa lui Vinicius nu va fi ușoară.

Articolul 14 din codul disciplinar al UEFA prevede o sancțiune aspră pentru aceste situații, cu condiția ca acestea să poată fi dovedite:

„Orice entitate sau persoană, supusă regulamentului, care insultă demnitatea umană a unui individ sau a unui grup de indivizi din orice motiv, inclusiv culoarea pielii, rasa, religia, originea, sexul sau orientarea sexuală, va fi supusă unei suspendări de cel puțin zece meciuri sau pentru o perioadă de timp specificată, sau oricărei alte sancțiuni corespunzătoare”, notează sursa citată.

Precedentul Webo-Colțescu , dat exemplu în cazul Vinicius-Prestianni

Site-ul iberic mai scrie că există un precedent, într-un meci PSG - Bașakșehir din 2020:

„Dar sunt vești proaste pentru Vinicius. Cazul Webo nu ajută. Precedentul nu este încurajator: acuzațiile nu au putut fi dovedite.

Ceva similar s-a întâmplat cu camerunezul Pierre Webó într-un meci PSG-Basaksehir. Fostul atacant al Osasunei a susținut că al patrulea oficial i-a spus arbitrului de centru să-i dea «cartonaș galben tipului negru»”, referindu-se la el. Arbitrul în cauză era Sebastian Colțescu din România”.

Ancheta UEFA din acel caz nu a demonstrat că arbitrul român chiar a spus acest lucru, iar Colțescu a fost achitat.

Forul european nu l-a mai delegat totuși pe român la meciuri de elită.

