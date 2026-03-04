Condiția pusă de Ionuț Chirilă Antrenorul a anunțat când ar putea să preia  CS Dinamo: „Aici s-a pus problema”
Condiția pusă de Ionuț Chirilă Antrenorul a anunțat când ar putea să preia CS Dinamo: „Aici s-a pus problema”

Publicat: 04.03.2026, ora 14:35
  • Ionuț Chirilă (60 de ani) a anunțat că ar putea să o preia pe CS Dinamo abia din vară, cu o singură condiție. Detalii, mai jos.

După ce Florin Bratu și-a reziliat contractul pentru a semna cu Metaloglobus, unde îl va înlocui pe Mihai Teja, Ionuț Chirilă (60 de ani) părea favorit să ajungă pe banca tehnică a dinamoviștilor din liga secundă.

Ionuț Chirilă: „Doar dacă CS Dinamo rămâne în Liga 2

Liber de contract din 2021, după despărțirea de Academica Clinceni, tehnicianul a anunțat că nu s-a pus problema să ajungă pe banca lui CS Dinamo acum.

Chirilă a subliniat că va semna cu roș-albii abia în vară, cu condiția ca echipa să rămână în Liga 2. Până atunci, echipa va fi condusă de Boris Keca (47 de ani).

„Nu s-a pus problema să preiau echipa în această situație, locul 4 din coadă, când mai sunt două etape și 7 de play-out. Ei trebuie să-și ducă munca la bun sfârșit.

Discuția cu Dinamo a fost pentru a începe un nou proiect în noul sezon, din vară, adică de la 1 iulie 2026 până în 2028, aici s-a pus problema.

Contractul e pe masă, am negociat cu Dinamo, dar nu puteam atâta timp cât Bratu, jucătorul pe care l-am crescut, era acolo, pentru că respect orice antrenor, dar în primul rând foștii mei jucători.

Dar și dacă rămânea, nu discutam până în vară. Am contractul pe masă, voi prelua echipa din vară.

Doar dacă rămâne în Liga 2 mă voi duce, este o clauză indispensabilă. Contractul îl semnăm de acum, dar cu start din sezonul următor.

În tot acest timp pot urmări meciurile, jucătorii de la echipele de Liga 2, în tot acest timp mă pot apleca asupra academiei, pentru că Dinamo mereu a trăit din ce a produs, nu din ce a cumpărat.

Are nevoie de un alt Lupescu, Petre, Hîldan, Prunea, Tararache, Răducioiu...”, a declarat Ionuț Chirilă”, citat de gsp.ro.

În prezent, CS Dinamo ocupă locul 19 în Liga 2, cu 13 puncte, la doar trei peste ultima clasată, Muscelul Câmpulung, înaintea ultimelor două etape din sezonul regulat.

  • Electromagnetica București, CSM Focșani, Jiul Petroșani UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și ASA Tg. Mureș sunt echipele antrenate de Ionuț Chirilă de-a lungul carierei.

