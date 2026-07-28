Alibec, out cu FCSB! Cât timp va lipsi atacantul, după accidentarea suferită în meciul Farul - Corvinul, din etapa a doua

Farul Constanța a anunțat că atacantul Denis Alibec (35 de ani) a suferit o leziune musculară și va rata meciul cu FCSB, din etapa #3 din Liga 1.

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Alibec a acuzat probleme la coapsă în meciul împotriva Corvinului, scor 2-0, de sâmbătă. Nu a putut continua partida și a părăsit terenul în minutul 15.

Denis Alibec va rata meciul cu FCSB

După problemele pe care le-a suferit în duelul din etapa #2, Denis Alibec a efectuat un RMN pentru a se stabili gravitatea accidentării.

S-a constatat că atacantul a suferit o leziune musculară și va lipsi de pe teren aproximativ 10-14 zile. Astfel, Alibec va rata duelul de luni, 3 august, cu FCSB, fosta sa echipă.

„Căpitan în disputa cu Corvinul, 2-0 în etapa a 2-a, Denis Alibec a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 14 din cauza unei accidentări.

Atacantul marinarilor a sprintat atunci spre o minge pe partea stângă a atacului, dar s-a oprit numai după câțiva metri după ce a simțit o durere la coapsa piciorului. Nu a mai putut continua partida și ulterior a efectuat un RMN pentru a identifica exact cauza.

În urma analizelor s-a constatat că a suferit numai o leziune musculară ce necesită aproximativ 10-14 zile de refacere.

Acest lucru înseamnă că Denis va rata cel puțin partida cu FCSB din deplasare, din etapa a 3-a, care se va disputa luni, 3 august, de la ora 21.30.

Apoi, în funcție de cum va decurge recuperarea, urmează să se ia o decizie dacă atacantul Farului ar putea să revină pentru disputa cu Csikszereda, de pe teren propriu, din etapa a 4-a, care va avea loc la 8 august, de la ora 18.30”, a transmis Farul Constanța prin intermediul unui comunicat.

FOTO. Accidentarea suferită de Alibec în meciul cu Corvinul

FCSB - Farul Constanța va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Denis Alibec a revenit la Farul în a doua jumătate a sezonului trecut, după o aventură nereușită la FCSB, unde a reușit un singur gol în 14 apariții, în toate competițiile.

În perioada petrecută acolo, atacantul s-a ales cu 3 accidentări care nu i-au permis să performeze.

După revenirea la Constanța, Alibec a reușit 7 și două pase decisive pe finalul stagiunii anterioare.

250.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, conform Transfermarkt

În primul meci al noului sezon din Liga 1, Alibec a fost integralist cu U Cluj, pierdut de „marinari” cu scorul de 1-2.

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