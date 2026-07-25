Ghinion imens pentru Alibec FOTO. Atacantul Farului s-a „rupt” în primele minute cu Corvinul.  A patra accidentare în decurs de un an +16 foto
Accidentarea lui Alibec. Foto: capturi Prima Sport + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Ghinion imens pentru Alibec FOTO. Atacantul Farului s-a „rupt” în primele minute cu Corvinul. A patra accidentare în decurs de un an

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 18:20
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 19:18
  • Farul - Corvinul. Denis Alibec (35 de ani) a suferit o accidentare în startul partidei de la Constanța.
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Cele două formații s-au întâlnit, sâmbătă, în cadrul etapei #2 din Liga 1, într-o după-amiază cu ghinion pentru veteranul „marinarilor”, care a avut nevoie de schimbare după doar 15 minute.

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Farul - Corvinul. Denis Alibec s-a accidentat după câteva minute

În minutul 13 al partidei, Alibec a fost lansat într-o cursă pe flancul stâng al terenului.

Atacantul a sprintat spre balon, însă a fost depășit ușor de adversar, după ce a fost nevoit să încetinească din cauza unor dureri în spatele coapsei.

Medicii au încercat să-l ajute pe Alibec, însă veteranul Farului nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit de Răzvan Tănasă în minutul 15.

Alibec i-a cedat apoi banderola de căpitan lui Eduard Radaslavescu.

Accidentarea suferită de Denis Alibec, în Farul - Corvinul / foto: capturi Prima Sport
Accidentarea suferită de Denis Alibec, în Farul - Corvinul / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (16 imagini)

Accidentarea suferită de Denis Alibec, în Farul - Corvinul / foto: capturi Prima Sport Accidentarea suferită de Denis Alibec, în Farul - Corvinul / foto: capturi Prima Sport Accidentarea suferită de Denis Alibec, în Farul - Corvinul / foto: capturi Prima Sport Accidentarea suferită de Denis Alibec, în Farul - Corvinul / foto: capturi Prima Sport Accidentarea suferită de Denis Alibec, în Farul - Corvinul / foto: capturi Prima Sport
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Denis Alibec a revenit la Farul în a doua jumătate a sezonului trecut, după o aventură nereușită la FCSB, unde a reușit un singur gol în 14 apariții, în toate competițiile.

În perioada petrecută acolo, atacantul s-a ales cu 3 accidentări care nu i-au permis să performeze foarte mult la acel nivel.

După revenirea la Constanța, Alibec a reușit 7 și două pase decisive pe finalul stagiunii anterioare.

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