Gabriela Ruse, în centrul controversei Românca va face echipă cu iubitul ei  la US Open. Comentarii ironice de la jucători din ATP și WTA

Gabriela Ruse (26 de ani) și Nuno Borges (29 de ani) vor face echipă în proba de dublu-mixt din cadrul US Open 2026.

Cei doi formează un cuplu și în afara terenului, iar mulți se întreabă dacă nu acesta este motivul pentru care au fost aleși de organizatorii de la Flushing Meadows.

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Proba de dublu-mixt de la US Open a fost schimbată radical începând cu ediția din 2025 și a stârnit multe discuții în lumea tenisului.

Organizatorii au vrut un spectacol mai atractiv, cu mai multe vedete ale probei de simplu, care să atragă mai mulți spectatori și audiențe TV.

Gabriela Ruse și Nuno Borges vor juca la dublu-mixt la US Open

Tabloul are doar 16 echipe, față de 32 în trecut. Șase echipe se califică direct pe baza clasamentului combinat la simplu, opt sunt desemnate prin wild card, iar două vor ajunge pe tabloul principal după ce vor juca în calificările la care vor participa opt echipe.

Schimbarea a fost criticată de mulți specialiști de dublu, care spun că noul format le reduce șansele de a participa și transformă competiția într-un eveniment demonstrativ.

Luni, Federația Americană de Tenis (USTA) a anunțat lista inițială a echipelor înscrise oficial pentru ediția din 2026. Nu lipsesc Gabriela Ruse și Nuno Borges:

Aryna Sabalenka și Novak Djokovic

Elena Rybakina și Taylor Fritz

Mirra Andreeva și Andrey Rublev

Iga Swiatek și Casper Ruud

Belinda Bencic și Flavio Cobolli

Diana Shnaider și Daniil Medvedev

Amanda Anisimova și Learner Tien

Alexandra Eala și Felix Auger-Aliassime

Leylah Fernandez și Frances Tiafoe

Taylor Townsend și Alexander Zverev

Elena-Gabriela Ruse și Nuno Borges

Jessica Pegula și Jack Draper

Naomi Osaka și Kei Nishikori

Sara Errani și Andrea Vavassori

Katerina Siniakova și Henry Patten

Peyton Stearns și Preston Stearns.

Maria Sakkari și Karen Khachanov, nemulțumiți

Maria Sakkari și Karen Khachanov și-au exprimat nemulțumirea după ce nu au fost incluși pe lista inițială a participanților.

Cei doi au pus-o la îndoială criteriile de selecție printr-un schimb de mesaje ironice pe rețelele sociale:

Maria Sakkari „Se pare că nu am trecut de selecție”

Karen Khachanov: „Înțeleg. Se pare că trebuie să fim în top 10 ca să jucăm acolo”

Maria Sakkari și Karen Khachanov, după ce nu au fost incluși pe lista probei de dublu-mixt de la US Open (FOTO: captură Instagram)

Site-ul Punto de Break a prezentat situația ca fiind una controversată, explicând că unele perechi acceptate au un clasament combinat mai slab decât Sakkari și Khachanov. Publicația a evidențiat în special cazul perechii Gabriela Ruse / Nuno Borges.

„Nemulțumirea celor doi capătă contur atunci când se analizează unele dintre perechile incluse pe lista inițială. Un caz deosebit de frapant este cel al lui Greet Minnen (n.r. locul 182 mondial)…

Conform informațiilor care au ieșit la iveală, exemplul care a generat cele mai multe comentarii este cel format din Gabriela Ruse (#75 WTA) și Nuno Borges (#49 ATP), ale căror clasamente individuale sunt inferioare celor ale lui Sakkari (#33 WTA) și Khachanov (#26 ATP).

Mulți fani au interpretat faptul că relația sentimentală dintre cei doi ar fi putut influența decizia organizatorilor, deși US Open nu a explicat public motivele acestei alegeri”, notează publicația spaniolă.

17 august este data la care se va închide perioada de înscrieri, lista anunțată de USTA nefiind cea finală

Programul turneului de dublu-mixt de la US Open

24 august: calificările

25 august: optimile si sferturile de finală

26 august: semifinalele și finala

Ce a spus Gabriela Ruse despre relația sa cu Nuno Borges

După ce a pierdut în primul tur al turneului de la Iași, pe 14 iulie, Gabriela Ruse a vorbit despre cuplul pe care îl formează cu Nuno Borges.

„Tenisul ne-a adus împreună, probabil. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine anul trecut. Noi ne știm din circuit. Am început să vorbim în Australia.

Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen. Dar am simțit că pur și simplu nu mă poate înțelege nimeni mai bine decât un om care face același lucru ca mine.

Pentru că atunci când vin acasă după o înfrângere, mă ridică. Dacă pierde el, îl ridic eu. Mai greu e când pierdem amândoi. Deci, da, cred că tenisul ne-a apropiat. Și apoi mai e ceva. Amândoi suntem persoane foarte empatice”, a spus Ruse, potrivit insociety.ro.

Da, Paula Badosa mi-a zis „Gabi, te rog, nu cu un jucător de tenis!”. Mult timp. Până la Miami, când l-a cunoscut. Atunci nu eram împreună. A venit la mine și mi-a zis „da, e alesul!”. Și-a schimbat total gândirea față de tenismeni. Că nu toată lumea e la fel. Experiența ei cu Tsitsipas a fost îngrozitoare. Sper să fie bine și să își revină 100%. Gabriela Ruse, #75 WTA

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