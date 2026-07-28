Scandal uriaș între oficiali  Reprezentanții a două cluburi din Slovenia, altercație violentă în parcare, după meci. Se contrazic în declarații
Foto: Facebook/FC Koper
Campionate

Scandal uriaș între oficiali Reprezentanții a două cluburi din Slovenia, altercație violentă în parcare, după meci. Se contrazic în declarații

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 12:27
  • După meciul dintre Koper și Radomlje, scor 2-2, din etapa a doua a campionatului Sloveniei, a pornit un adevărat scandal. Oficialii celor două cluburi s-au luat la bătaie, iar o persoană a fost rănită.
  • Koper și Radomlje au emis câte un comunicat în care descriu evenimentele diferit.
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Meciul s-a jucat luni, 26 iulie, și a avut loc pe stadionul Bonifika. Rezultat a fost umbrit, totuși, de un scandal imens între oficialii celor două cluburi.

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Scandal imens după Koper - Radomlje, 2-2, din Slovenia. Oficialii cluburilor s-au luat la bătaie

Clubul Radomlje susține că Ivica Guberac, directorul sportiv al lui Koper, și alți trei reprezentanți ai echipei gazdă l-au agresat pe președintele clubului, Matjaž Marinšek, și pe fiul acestuia, Grega Marinšek, directorul sportiv al clubului.

Potrivit comunicatului emis de Radomlje, Matjaž Marinšek ar fi mers spre vestiare pentru a-și felicita jucătorii după meci.

Clubul susține că Ivica Guberac l-ar fi înjurat pe acesta și, împreună cu ceilalți membri ai clubului Koper, l-ar fi împins pe Marinšek în ușă și l-ar fi agresat fizic.

Grega Marinšek, fiul președintelui și directorul sportiv al clubului, ar fi fost și el victima agresorilor. Acesta a observat evenimentul din parcarea VIP a stadionului și a intervenit pentru a-și apăra tatăl.

Cei de la Koper l-ar fi atacat și pe Grega Marinšek, care a suferit mai multe răni. Nu au fost oferite încă detalii privind gravitatea leziunilor, conform karlobag.eu.

Radomlje afirmă că reprezentanții săi nu au provocat conflictul și că au sesizat imediat atât poliția, cât și Federația Slovenă de Fotbal. Există o anchetă în curs de desfășurare.

În plus, clubul Koper, în calitate de gazdă, nu a făcut publice înregistrările camerelor de supraveghere din interiorul și exteriorul stadionului, pentru a se stabili exact cine a început scandalul.

Comunicatul celor de la Radomlje

Radomlje a transmis un amplu comunicat în care i-a acuzat pe cei de Koper de comportament agresiv față de oficialii clubului.

„Suntem revoltați de ceea ce s-a întâmplat după meciul din etapa a doua a campionatului, disputat la Koper. Încă din pauza dintre reprize, conducătorii lui FC Koper, Ante și Ivica Guberac, au făcut presiuni asupra staff-ului nostru tehnic, asupra directorului tehnic și asupra căpitanului echipei pentru ca repriza secundă să nu se mai dispute din cauza ploii torențiale.

Toți reprezentanții lui NK Radomlje și-au exprimat dorința ca meciul să fie dus până la capăt (în acel moment conduceam cu 2-0), considerând însă că decizia privind continuarea jocului trebuie luată exclusiv de brigada de arbitri și de delegatul meciului. Partida s-a reluat și, din păcate, în ultimele secunde am primit gol din penalty și am pierdut două puncte la Koper.

După meci, președintele lui NK Kalcer Radomlje, Matjaž Marinšek, în calitate de reprezentant acreditat al clubului, s-a îndreptat spre vestiare pentru a-i felicita pe jucători și pe membrii staffului pentru evoluția excelentă și pentru punctul obținut.

Chiar la intrarea în zona vestiarelor, directorul sportiv al gazdelor, Ivica Guberac, care vorbea cu antrenorul lui NK Radomlje, l-a atacat verbal pe președintele nostru. Împreună cu alți trei «reprezentanți» ai lui FC Koper (cel puțin doi dintre ei fără acreditări), l-au împins cu forța prin ușa de acces și l-au agresat fizic.

Directorul sportiv al lui NK Radomlje, Grega Marinšek, a observat incidentul din parcarea VIP și a încercat imediat să-l protejeze pe președinte. În doar câteva secunde, a fost atacat cu brutalitate de Ivica Guberac și de alte trei persoane necunoscute, care nu au ezitat să folosească violența și l-au lovit timp de câteva minute. În urma agresiunii, directorul nostru sportiv a fost rănit.

Clubul nostru este revoltat de comportamentul acestor «reprezentanți» ai lui FC Koper și, imediat după meci, a sesizat atât poliția, cât și Federația Slovenă de Fotbal.

Solicităm investigarea tuturor circumstanțelor acestui incident inacceptabil și condamnăm ferm orice formă de violență. Suntem convinși că întreaga desfășurare a evenimentelor a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar autoritățile competente vor putea desfășura o anchetă independentă.

NK Radomlje garantează că nu a provocat și nu a instigat jucătorii sau conducerea lui FC Koper și că oficialii noștri au fost atacați fără niciun motiv, fapt care poate fi confirmat de numeroșii martori prezenți. Singura noastră «vină» a fost că am dorit ca meciul să se joace până la final, în spiritul competiției”, a transmis Radomlje, conform dnevnik.si.

Koper îi contrazice pe cei de la Radomlje

Clubul Koper a răspuns prin intermediul unui comunicat, în care a respins categoric acuzațiile aduse de adversarii din meciul de luni și a transmis că „povestea are două versiuni”.

Gazdele susțin că Ivica Guberac, directorul sportiv al clubului, a fost cel atacat și a anunțat că a depus o plângere la poliție împotriva celor de la Radomlje.

În plus, clubul a mai precizat că nu va mai face alte declarații până la încheierea anchetei, potrivit sportal.blic.rs.

Nu se știe încă nici dacă paznicii de la stadion au intervenit pentru a calma spiritele între oficialii celor două cluburi.

Federația Slovenă de Fotbal condamnă aceste acte de violență

Marți, Federația Slovenă de Fotbal a confirmat oficial că a fost informată despre incidentul produs la finalul meciului din etapa a doua.

Federația a condamnat aceste acte de violență și a subliniat că astfel de evenimente nu ar trebui să aibă loc în sport.

Totodată, oficialii au transmis că violența reprezintă nu doar o încălcare a regulamentelor, ci și un atac la adresa valorilor fundamentale ale sportului, precum respectul, integritatea și responsabilitatea.

Posibilele consecințe pentru cele două cluburi depind de ancheta desfășurată de poliție și de eventualele procese penale sau contravenționale care vor fi întocmite.

Tensiunile au început încă din timpul partidei

Duelul dintre Koper și Radomlje a durat aproape 3 ore. Conform publicației slovene Ekipa, meciul a început la ora locală 20:15 și s-a încheiat abia la 23:02, după ce o furtună puternică și o pană de curent au dus la întreruperea partidei.

La pauză, nocturna de pe stadionul Bonifika s-a oprit din cauza furtunii puternice. Jocul a fost oprit și reluat ulterior după aproximativ 50 de minute.

Radomlje susține că Ante și Ivica Guberac, oficialii lui Koper, ar fi pus presiune pe antrenorul, jucătorii și reprezentanții clubului pentru ca partida să nu mai fie reluată din cauza ploii torențiale.

Radomlje a susținut, în cadrul comunicatului, ca decizia privind continuarea meciului trebuie să aparțină exclusiv arbitrilor și delegatului partidei și și-a exprimat dorința de a continua partida, în condițiile în care conducea cu 2-0.

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