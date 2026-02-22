Borza prelungește Rapid, acord cu tânărul fundaș: „Șanse mici să rămână, va semna doar pe un an” + Care e clauza de reziliere

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a anunțat că Andrei Borza (20 de ani) își va prelungi contractul cu Rapid.

Actuala înțelegere dintre fundașul stânga și gruparea giuleșteană expiră în vara anului 2027.

Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid

Ioan Becali a vorbit despre golul marcat de Borza în Rapid - Dinamo, scor 2-1, și a anunțat că tânărul fotbalist își va prelungi zilele viitoare contractul cu gruparea giuleșteană.

„Vă dați seama de unde marchează Borza? Vine din partea stângă, avansează și ajunge în careu, acolo unde a primit pasa de la Moruțan. Borza este pe un drum bun.

Cred că mâine sau poimâine, în funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.

Când ai un astfel de jucător, de 20 de ani, care joacă la Rapid, va evolua în play-off și va deveni un viitor jucător al echipei naționale, nu tragi de timp.

Noi nu procedăm așa. Oamenii care au lucrat cu mine nu au făcut niciodată acest lucru cu jucătorii aflați spre finalul contractului.

Dacă pentru Chivu s-au plătit 17 milioane de euro cu șase luni înainte de expirarea contractului, vă dați seama că nu vom proceda astfel. Cluburile au dreptul să își recupereze investițiile făcute în transferul și salariul jucătorului”, a transmis Ioan Becali, conform fanatik.ro.

2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza, conform Transfermarkt

Ce clauză de reziliere are Andrei Borza

Impresarul a dezvăluit și clauza de reziliere pe care o are Andrei Borza la Rapid, dar și care este procentul pe care Farul Constanța ar urma să îl primească în cazul unui viitor transfer.

„Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. Rapid a făcut o propunere de prelungire, ne-am întâlnit și am transmis dorințele jucătorului. Clubul le-a notat, iar acum așteptăm un răspuns.

Vom vedea dacă oferta lor va fi mai mică sau mai mare. Este o propunere decentă. Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an.

El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă” , a mai spus Becali.

