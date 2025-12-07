Amendă istorică pentru Alibec FCSB anunță măsuri extreme după gestul atacantului: „E debandadă! Nu merge așa. El face ce vrea”

DINAMO - FCSB 0-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani).

Denis Alibec s-a operat fără să anunțe staff-ul echipei, iar patronul este decis să îl amendeze drastic pe atacant.

DINAMO - FCSB. Gigi Becali, despre Denis Alibec: „O să-i dau amenda maximă”

Denis Alibec va suporta consecințe majore după ce a luat de unul singur decizia de a se opera. FCSB e hotărâtă să nu facă niciun compromis în cazul fotbalistului revenit în vară la FCSB.

„Alibec o să ia o amendă pentru că s-a dus și s-a operat fără să întrebe... el face ce vrea. O să vedem care e amenda maximă pe care i-o putem da.

E debandadă. O să-i dăm 20.000 de euro amendă sau nu știu. Să vedem cât putem să-i dăm maxim, pentru că nu merge așa, trebuia să întrebe doctorul, că de aia avem doctor la echipă. El n-a vorbit nimic cu nimeni, s-a dus și s-a operat”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

