„Cu tot respectul pentru FCSB...” Cătălin Cîrjan, ambiții mari după Derby de România: „Vreau să iau titlul!” + Ce spune Mărginean

FCSB - DINAMO 0-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre remiza albă de pe Arena Națională.

Mijlocașul dinamovist a anunțat că își dorește să câștige campionatul alături de gruparea din „Ștefan cel Mare”.

FCSB - DINAMO. Cătălin Cîrjan: „Vreau să iau titlul!”

„Ne așteptam la altceva, în tur au fost foarte multe goluri, dar din păcate în seara asta nu s-a marcat, dar asta a fost să fie, plecăm cu un punct.

Știam că e un meci important pentru ei, pentru că au nevoie de puncte. Noi ne dorim la fiecare meci să câștigăm, mai ales în derby.

În prima repriză am controlat jocul, am ajuns în ultimii 30 de metri foarte ușor, iar în a doua au avut și ei momentele lor.

Mi-aș dori ca FCSB să fie în play-off pentru spectacol, dar nu mă interesează, vreau să fiu eu acolo și să lupt cât mai sus”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Nu vreau să vorbesc despre plecare, sunt foarte fericit aici. Vreau să câștig un titlu cu Dinamo și după aceea vom vedea ce va fi. Cătălin Cîrjan

Andrei Mărginean: „Am controlat jocul”

Mijlocașul lui Dinamo consideră că „alb-roșii” au fost superiori în derby și ar fi trebuit să câștige cele 3 puncte, ținând cont de cum a arătat jocul.

„E păcat că nu am câștigat azi. Cu tot respectul pentru cei de la FCSB, dar am controlat jocul, am avut mai multe ocazii. Trebuie să fim mai concentrați la finalizare și sunt sigur că o să intre mingea în poartă.

Suporterii ne-au încurajat tot meciul și vreau să le mulțumesc pe această cale, pentru că au fost foarte mulți”, a declarat Andrei Mărginean.

