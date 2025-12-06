„Sunt satisfăcut” Kopic: „Dacă am fi avut mai multă inspirație...” + Ce spune despre jucătorii pierduți de Dinamo după meciul cu FCSB

FCSB - DINAMO 0-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre performanța echipei sale din „Eternul derby”.

Deși echipa sa nu a reușit să înscrie, tehnicianul croat s-a declarat mulțumit la finalul partidei.

DINAMO - FCSB. Zeljko Kopic: „Trebuia să fim mai inspirați”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre ineficiența din atac a „câinilor” din partida cu FCSB.

„Dacă am fi avut mai multă inspirație în ultimii 30 de metri ne puteam aștepta la mai mult. Sunt satisfăcut cu acest punct, dar am sentimentul că puteam să și câștigăm acest meci.

Știam că e un meci foarte important pentru FCSB, că vor încerca să câștige cu orice preț. Jucătorii noștri ofensivi au evoluat bine și defensiv, dar au avut și probleme, la finalizare. Am ratat câteva situații bune, puteam fi mai periculoși, dar așa a fost să fie.

A fost și acel șut, ratarea lui Eddy Gnahore... N-am avut foarte multe ocazii, dar am avut o oarecare stabilitate în joc”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, despre absențele lui Dinamo: „E normal”

Tehnicianul lui Dinamo a vorbit despre problemele de lot ale echipei sale, dar și despre alegerile pe care le-a făcut.

„Sunt 19 etape jucate, e normal să apară cartonașele galbene. Am jucat cu aceeași fotbaliști și în cupă și avem nevoie de recuperare. Vom avea mai multe zile la dispoziție pentru asta și sper să reușim.

Sunt foarte mulțumit de jocul lui Soro de azi. El are rolul lui în organizarea noastră ofensivă. În ultimele 30 de minute ne-am propus să avem mai multe spații.

I-am introdus pe Pop și Mazilu și am reușit să avem câteva situații, dar din păcate nu le-am concretizat”, a mai spus Kopic.

Kennedy Boateng și Adrian Caragea au văzut cartonașul galben în derby și vor fi suspendați etapa viitoare.

Titulari în derby-ul cu FCSB, cei doi jucători dinamoviști au văzut cartonașul galben în decurs de 10 minute, în prima repriză.

Fundașul togolez a fost avertizat de „centralul” Marian Barbu în minutul 24, după ce l-a lovit pe Darius Olaru într-un duel aerian, în timp ce tânărul atacant a primit „galbenul” în minutul 34, după un atac periculos la portarul Ștefan Târnovanu.

