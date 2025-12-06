FCSB - Dinamo 0-0 . Elias Charalambous (45 de ani) a venit cu primele reacții după remiza echipei sale în derby-ul etapei #19.

Elias Charalambous (45 de ani) a venit cu primele reacții după remiza echipei sale în derby-ul etapei #19. Tehnicianul cipriot crede că rezultatul este unul echitabil, însă jocul și atitudinea sa nu îl mulțumesc deloc.

După egalul cu Dinamo, FCSB rămâne în afara locurilor de play-off, la 3 puncte distanță, însă diferența se poate majora în cazul unei victorii a Farului în meciul de duminică.

FCSB - Dinamo 0-0 . Elias Charalambous: „Un joc sub medie”

„N-a fost un meci chiar atât de bun din partea ambelor echipe, dar prefer să vorbesc despre echipa mea.

Trebuie să dăm mai mult, să câștigăm astfel de meciuri.

A fost un joc sub medie, a fost puțin mai bine după pauză, am controlat meciul, am avut posesia, dar nu ne-am creat ocazii.

Ei au avut o ocazie mare la final, dar cred că, în general, rezultatul este unul corect.

Nu mă gândesc la pauza de iarnă, mai avem trei meciuri, primul este joi, trebuie să ne concentrăm la aceste meciuri, apoi ne vom gândi și la pauză. Vom decide la momentul potrivit cine va pleca. Trebuie să câștigăm puncte, mai ales în campionat”, a declarat Charalambous, la Digi Sport.

Întrebat ce s-a întâmplat cu Ngezana, antrenorul a transmis:

„Ngezana a ieșit pentru că era accidentat. El a cerut schimbarea, iar Radunovic avea cartonaș galben, a fost puțin agresiv și am decis să-l schimbăm. În mod normal, Ngezana trebuie să plece după meciul cu Feyenoord (n.r - la naționala Africii de Sud), dar întâi să vedem care este situația”.

Elias Charalambous, despre meciul cu Feyenoord

În final, tehnicianul cipriot a vorbit și despre duelul de foc cu Feyenoord, din următorul meci de Europa League.

„Meciurile europene sunt meciuri dificile mereu, n-am reușit să facem prea multe puncte, dar vom lupta și vom încerca să câștigăm.

Ați văzut că nu avem mulți jucători pe bancă, nu e o scuză, am simțit că după primele 20 de minute din repriza a doua putem obține ceva. Thiam a intrat târziu, pentru că am încercat să păstrăm acest punct”.

VIDEO. Bara lui Eddy Gnahore din minutul 75

