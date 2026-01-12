„A fost decizia mea să plec” Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia Varșovia: „S-a schimbat strategia pe parcurs”

Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioada petrecută în Polonia, la Legia Varșovia.

Iordănescu a semnat cu Legia în vara lui 2025 și a rezistat doar 4 luni la formația poloneză, reușind să câștige Supercupa Poloniei și să califice echipa în faza principală a Conference League.

Citește și Arbitru ucis în Iran A fost împușcat în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara Citește mai mult Arbitru ucis în Iran A fost împușcat în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara

Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia Varșovia: „A fost decizia mea să plec”

Iordănescu a explicat că el a fost cel care a dorit să încheie colaborarea cu Legia. Mai mult, tehnicianul a vorbit la superlativ despre condițiile pe care le-a avut la gruparea din Varșovia.

„(n.r. - A fost o greșeală plecarea la Legia?) Categoric, nu! În primul rând, eu niciodată nu o să critic Legia, am întâlnit acolo oameni deosebiți, condiții extraordinare, infrastructura era foarte bună.

Am călătorit foarte mult, am fost la foarte multe cluburi, am văzut procese de pregătire, antrenamente și pot spune că la Legia sunt condiții fabuloase.

Menționez faptul că decizia de a pleca a fost exclusiv a mea. A fost a treia oară când am solicitat, iar într-un final am ajuns la un acord și am plecat.

La mijloc există o clauză de confidențialitate, dar și fără acea clauză eu nu voi vorbi vreodată urât de Legia. Am petrecut o perioadă foarte intensă acolo”, a declarat Edi Iordănescu pentru fanatik.ro.

24 de meciuri a adunat Iordănescu la Legia. 11 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri

Edi Iordănescu: „Încerc să rămân cu partea bună din ce a fost la Legia”

Fostul selecționer a vorbit și despre rezultatele bune pe care le-a obținut la Legia și a catalogat perioada petrecută în Polonia ca fiind „o experiență extraordinară”.

„Aș vrea să încep cu începutul. Nu am mers la Legia pentru bani, am mers pentru că mi-au oferit posibilitatea să fiu în Europa, ceea ce mi-am dorit foarte mult, dar și posibilitatea de a juca pentru trofee.

Dacă în București avem Rapid, Dinamo și FCSB, în Varșovia, care este mai mare decât capitala noastră, este Legia și atât. E un club cu suporteri extraordinari și cu o istorie fantastică.

Nu regret, am mers și a fost o experiență extraordinară pentru mine. Când nu reușești să duci contractul la capăt nu poți să spui că este o experiență bună.

Am câștigat un trofeu acolo, am intrat cu echipa în Conference League și am avut meciuri europene. Încerc să rămân cu partea bună”, a mai spus Iordănescu.

De ce nu a reușit Edi Iordănescu la Legia

Antrenorul a explicat motivele pentru care rezultatele sale la Legia nu au fost cele așteptate. El a vorbit despre schimbările importante care au avut loc în echipă, după perioada de pregătire din vară.

„Din păcate, am plecat la drum cu o strategie, am pus foarte mult accent pe condițiile sportive, mi-am dorit continuitate la nivelul lotului și întărirea cu 3-4 jucători. Din păcate, s-a schimbat strategia, clubul a schimbat puțin macazul.

S-au vândut jucători pe sume importante, au plecat 13-14 jucători și au venit 10 jucători, toți după perioada de pregătire. E foarte greu să integrezi 10 jucători și să reconstruiești o echipă din mers.

După ce strategia s-a schimbat și au început să plece jucători importanți, a trebuit să căutăm jucători. Perioada de transferuri era deja pe final și, din păcate, rezultatele nu au mai fost cele așteptate.

Nu am pierdut meciuri, dar nu reușeam să câștigăm cu adversari care cedau inițiativa total”, a conchis Edi Iordănescu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport