Au scăpat de sancțiuni Hermannstadt a achitat datoriile și nu va avea interdicție la transferuri

Clubul a anunțat azi că a achitat suma necesară pentru a scăpa de sancțiuni, după ce, potrivit portalului forului mondial, sancțiunea împotriva formației sibiene a intrat în vigoare la data de 7 ianuarie.

Hermannstadt a mai precizat că interdicția la transferuri fusese aplicată ca urmare a neplății unei dobânzi infime pentru o sumă care fusese achitată încă de luna trecută.

„BREAKING NEWS. Interdicția la transferuri impusă recent de forurile superioare abilitate pentru A.F.C.Hermannstadt a fost ridicată.

În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut”, a transmis Hermannstadt, prin intermediul paginii de Facebook a clubului.

