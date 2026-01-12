Pleacă și Hindrich? Unde ar putea ajunge portarul lui CFR Cluj în această iarnă

Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani) în această iarnă.

Hindrich ar urma să se transfere în Polonia, la Legia Varșovia, echipă pe care în acest sezon a antrenat-o și fostul selecționer Edi Iordănescu.

Otto Hindrich ar urma să semneze cu Legia Varșovia

Potrivit jurnalistului polonez Tomasz Wlodarczyk, Otto Hindrich ar urma să ajungă la Legia Varșovia în această iarnă.

Legia și CFR Cluj ar fi ajuns la un acord pentru împrumutul până în vară al portarului.

Gruparea poloneză are posibilitatea să îl păstreze definitiv pe Hindrich, dacă va decide să activeze clauza de cumpărare.

Hindrich ar urma să se alăture Legiei în cantonamentul din Spania, acolo unde s-a pregătit și formația antrenată de Daniel Pancu.

1,3 milioane de euro este cota lui Otto Hindrich, conform Transfermarkt

Hindrich a fost crescut în academia celor de la CFR Cluj și a debutat în fotbalul mare de la formația feroviară.

El a fost împrumutat de două ori de CFR de-a lungul timpului, prima dată la Poli Timișoara, în sezonul 2020/20201, apoi la Kisvarda, în Ungaria, în stagiunea 2022/2023.

După plecarea lui Răzvan Sava la Udinese, Hindrich a devenit titular la CFR Cluj, fiind unul dintre cei mai constanți jucători ai formației ardelene.

În acest sezon, Hindrich a jucat în 27 de partide pentru CFR Cluj, în toate competițiile.

