Denis Drăguș (26 de ani), jucătorul celor de la Eyupspor, ar fi dorit de o echipă din prima jumătate a clasamentului din Turcia.

Actualul său club este măcinat de probleme interne.

Denis Drăguș este așteptat înapoi la Trabzonspor, în perioada de transferuri din iarnă, după ce a fost împrumutat la Eyupspor.

Un alt club din Turcia ar fi pus ochii pe „tricolor” și ar dori să beneficieze temporar de serviciile sale.

Un club din Turcia a pus ochii pe Denis Drăguș

Ocupanta locului 8 din Superliga Turciei, Kocaelispor, și-a rezolvat problemele din compartimentul defensiv și dorește să aducă întăriri în atacul echipei.

Clubul ar vrea să transfere două extreme, printre care se află și „tricolorul” Denis Drăguș , arată publicația noktagazetesi.com.

Fotbalistul român se află sub contract cu Trabzonspor până în vara anului 2028.

Eyupspor, experiență dezamăgitoare pentru Denis Drăguș

Ajuns în vară sub formă de împrumut la Eyupspor, după ce, în sezonul trecut, a evoluat pentru Gaziantep, Denis Drăguș a avut o jumătate de sezon dezamăgitoare.

Fotbalistul român a evoluat în 10 partide pentru clubul de pe stadionul „Recep Tayyip Erdogan”, însă nu a contribuit la nicio reușită a „galben-albaștrilor”.

717 minute a jucat Denis Drăguș în acest sezon

De asemenea, atât situația sportivă cât și cea financiară este una complicată pentru clubul Eyupspor.

Echipa lui Denis Drăguș se luptă pentru supraviețuirea în prima divizie din Turcia și se află pe ultima poziție retrogradabilă: locul 16, cu 13 puncte.

Instabilitatea financiară a clubului este cauzată de arestarea patronului Murat Ozkaya, condamnat pentru că a influențat rezultatul unui meci al echipei.

Știți scandalul care a izbucnit în Turcia, cu arbitrii, cu jucători suspendați mafia pariurilor. Singurul președinte de club reținut este președintele lor. Inevitabil, în subconștientul tău, lucrează Marius Șumudică, fost antrenor al lui Denis Drăguș

Eyupspor ar avea restanțe salariale față de jucătorul român: „N-a primit niciun ban din vară până acum. Iar el, din respect, zice că «nu vreau să le fac rău». I s-au dat, doar o dată în șase luni de zile, adunați, vreo 80.000 (n.r. - de euro) din 900.000 de euro”, a spus Marius Șumudică, la mijlocul lunii trecute.

