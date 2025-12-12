Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România

Camerunezul Fabrice Olinga a reclamat FC Botoșani la FIFA, solicitând să-i fie plătit tot contractul, după ce problemele legate de viza de muncă l-au împiedicat să își finalizeze contractul cu clubul din Liga 1.

Patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime, l-a acuzat pe fotbalist de nesimțire, reproșându-i că nu și-a reînnoit pașaportul și că avea pretenții nejustificate.

FIFA a soluționat litigiul dintre Fabrice Olinga (29 de ani) și FC Botoșani. Fotbalistul camerunez a reclamat clubul din Liga 1, solicitând despăgubiri de 112.200 de euro, după ce nu și-a putut finaliza contractul din cauza problemelor legate de pașaport și permisului de muncă.

FC Botoșani a câștigat litigiul cu Fabrice Olinga la FIFA

Fabrice Olinga semnase un contract pe două sezoane, valabil între iulie 2023 și iunie 2025. Atacantul african a susținut că FC Botoșani nu i-a facilitat reînnoirea pașaportului, necesar pentru obținerea vizei de muncă, fără de care nu putea locui și juca legal în România.

Problemele au apărut în toamna lui 2023, deoarece, deși Olinga a obținut permisul de muncă și viza pe 14 iulie, pașaportul său, care expira la 9 octombrie, nu îndeplinea condițiile legale.

Din acest motiv, FC Botoșani nu a putut obține viza de ședere de lungă durată obligatorie ca jucătorul să locuiască și să joace legal în România.

Fotbalistul adus la Botoșani la insistențele lui Marius Croitoru nu și-a rezolvat problema, iar relația sa cu clubul s-a tensionat.

Stenograme FIFA: negocierile pentru rezilierea contractului lui Olinga

În decembrie 2023, după cinci luni de la parafarea înțelegerii, părțile au început să negocieze termenii despărțirii. Conform FIFA, pe 13 decembrie 2023, Olinga a cerut pe WhatsApp rezilierea amiabilă a contractului:

„Am fost întotdeauna exemplu în club, dar înțeleg că sportiv și profesional, lucrurile nu merg. Trebuie să găsim o soluție care să ne convină amândurora. Avocatul meu vă va contacta”.

Reprezentantul FC Botoșani i-a cerut lui Olinga să-și exprime pretențiile pentru a ajunge la un acord, iar jucătorul a solicitat ca negocierile să fie purtate cu agentul său. FC Botoșani a indicat că poate plăti trei salarii.

Fabrice Olinga, către oficialul FC Botoșani: „Nu mă luați drept începător”

Olinga, cu trecut la Mallorca și Malaga, a reacționat iritat: „Știți că vă respect foarte mult, dar să nu mă luați drept începător. Trebuie să îmi plătiți până vineri pentru noiembrie și decembrie. Apoi, dacă vreți să îmi reziliați contractul pentru 1 an și 6 luni, vă înțelegeți cu el”.

Răspunsul oficialului clubului a fost: „Voi plăti noiembrie, decembrie și încă 3 luni până vineri”.

Fabrice Olinga a insistat: „Plătiți-mi noiembrie și decembrie. Găsiți un acord cu avocatul meu, dar el nu va accepta trei luni, imposibil”.

Conducătorul de la FC Botoșani a răspuns: „Ok și îi voi spune avocatului tău același lucru. Vă rog să înțelegeți că nu pot face mai mult”.

Adevărul este că mă simt groaznic. România era ultimul loc în care mă gândeam că voi ajunge, dar veneam după o suspendare și a fost singurul club care mi-a oferit un contract. Mai mult, am ajuns și antrenorul care m-a vrut (n.r. Marius Croitoru) a plecat după cinci etape Fabrice Olinga, fotbalist (octombrie 2023, pentru Marca)

Fabrice Olinga a fost arestat pe aeroport și interzis 6 luni în România

Ulterior, situația s-a agravat și mai mult. Potrivit documentului FIFA, pe 24 decembrie 2023, Olinga a fost arestat la aeroport de autoritățile române, după ce rămăsese ilegal în România peste 73 de zile.

Fotbalistul camerunez a primit o interdicție de intrare în România timp de șase luni, ceea ce a făcut imposibilă revenirea sa la FC Botoșani și îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Olinga nu a mai avut paşaport. I-a expirat paşaportul. Nu a jucat la noi, cere nu ştiu câte salarii. E nesimţit la urma urmei... . Nu a plecat niciun copil, din nicio ţară, să-mi bat joc de el. Olinga ne-a fentat. Avea paşaportul expirat, n-a vrut să-l facă când i s-a zis. A zis că vrea să vină înapoi. I-am zis: «Îţi dăm nişte bani, hai să reziliem». Vrea 7.000 de euro pe lună! Să fim serioşi. Din păcate, toate transferurile de astă vară a fost ...uffff” Valeriu Iftime, patron FC Botoșani (februarie 2024)

Fabrice Olinga: „Clubul nu mi-a furnizat permisele necesare”

Fabrice Olinga a reclamat la FIFA că FC Botoșani nu ar fi întreprins toate demersurile necesare pentru a-i permite să revină în România și să-și respecte contractul.

Potrivit comisiei forului mondial, la 3 ianuarie 2024, fotbalistul african a trimis un e-mail clubului, precizând:

„Vă rog să rețineți că atunci când am părăsit România în decembrie 2023, am primit o interdicție de intrare timp de 6 luni, deoarece clubul nu mi-a furnizat permisele necesare. În special, nu mi s-a obținut niciun permis de muncă.

L-am informat deja pe Președintele clubului despre această situație, dar nu am primit niciun răspuns. În acest sens, solicit clubului să reglementeze situația în următoarele 7 zile, astfel încât să mă pot întoarce în România și să-mi îndeplinesc serviciile conform contractului”.

FC Botoșani a cerut despăgubiri de 83.600 de euro și suspendarea lui Olinga

FIFA a stabilit că blocajul juridic al lui Fabrice Olinga a fost cauzat de propria neglijență în reînnoirea pașaportului, nu de FC Botoșani.

În replică, FC Botoșani a solicitat FIFA să constate că jucătorul a reziliat contractul fără justă cauză. Clubul a cerut astfel obligarea lui Olinga la plata sumei de 83.600 de euro și impunerea unei suspendări de șase luni de la participarea la meciuri oficiale.

Sentința FIFA: reziliere amiabilă, dar nesemnată

Forul mondial a respins atât cererea jucătorului de 112.200 de euro, cât și solicitarea clubului de a-l penaliza și suspenda pe Olinga.

FIFA s-a bazat pe faptul că, la 18 aprilie 2024, părțile au convenit prin email asupra unui draft de acord de reziliere, care prevedea două plăți de câte 22.000 €, însă documentul nu a fost semnat.

Totuși, FIFA a considerat că acest acord reflecta intenția ambelor părți de a încheia relația contractuală, fără semnătura formală.

După despărțirea de FC Botoșani, Fabrice Olinga, fost copil minune al fotbalului camerunez, este fără echipă. La doar 16 ani, atacantul african a intrat în istorie devenind cel mai tânăr marcator din LaLiga, în timp ce evolua pentru Malaga.

9 meciuri a jucat Fabrice Olinga pentru FC Botoșani, în perioada iulie - decembrie 2023: 8 în Liga 1 și unul în Cupa României. În total 298 de minute

Salariul lui Fabrice Olinga la FC Botoșani: 5.500 de euro pe lună

Fabrice Olinga semnase cu FC Botoșani un contract pe două sezoane, care prevedea plata unor sume totale de 164.533 de euro, conform motivării FIFA:

Pentru sezonul 2023-2024: total brut 78.933 €, compus din salariu net 66.000 € (5.500 €/lună), contribuții sociale 5.040 €/an și impozit 7.893 €/an

total brut 78.933 €, compus din salariu net 66.000 € (5.500 €/lună), contribuții sociale 5.040 €/an și impozit 7.893 €/an Pentru sezonul 2024-2025: total brut 85.600 €, compus din salariu net 72.000 € (6.000 €/lună), contribuții sociale 5.040 €/an și impozit 8.560 €/an.

Ce a cerut Fabrice Olinga la FIFA

Potrivit documentelor depuse la FIFA, jucătorul a solicitat 112.200 de euro:

22.000 € - salariile pentru ianuarie-aprilie 2024 (5.500 €/lună × 4 luni)

- salariile pentru ianuarie-aprilie 2024 (5.500 €/lună × 4 luni) 1.600 € - chiria pe aceeași perioadă (400 €/lună × 4 luni)

- chiria pe aceeași perioadă (400 €/lună × 4 luni) 88.600 € - pentru valoarea rămasă a contractului: salarii - 83.000 € (5.500 € × 2 luni + 6.000 € × 12 luni), chirie - 5.600 € (400 €/lună × 14 luni)

