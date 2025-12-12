„Mă bucură materialul de la Recorder!”  Mihai Stoica leagă „războiul” dintre FCSB și CSA Steaua de hibele sistemului judiciar +15 foto
Mihai Stoica
Mihai Stoica leagă „războiul" dintre FCSB și CSA Steaua de hibele sistemului judiciar

12.12.2025, ora 19:58
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al celor de la FCSB, a făcut o legătură între documentarul Recorder și deciziile dosarelor pentru marca Steaua.

Documentarul celor de la Recorder, „Justiție capturată”, a zguduit sistemul judiciar din România și a stârnit furia cetățenilor, care au protestat în Piața Victoriei.

Mihai Stoica leagă „războiul” mărcii Steaua cu neregulile dezvăluite în documentarul Recorder

După ce Recorder a publicat documentarul legat de neregulile din sistemul judiciar din România, Mihai Stoica a cerut reinterpretarea dosarelor dintre FCSB și CSA Steaua.

Așa mă bucură acum că a venit materialul ăsta de la Recorder! Chiar aveam nevoie să se înțeleagă că ce s-a întâmplat cu echipa asta este ceva de domeniul fantasticului”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik, potrivit gsp.ro.

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

Mihai Stoica: „Sunt bucuros că am fost arestat!”

Oficialul celor de la FCSB a fost arestat în 4 martie 2014 - 14 februarie 2016, pentru înșelăciune în Dosarul Transferurilor.

„Și acum, credeți-mă, e prima dată când sunt bucuros că am fost arestat! Poate ziceau oamenii: «Uite, bă, a intervenit prescripția, pe cine o fi avut?».

N-am avut pe nimeni și am fost arestat. Lasă că am ieșit campion național al penitenciarelor, în dublă calitate, jucător și antrenor secund!

Și nici nu glumesc. De câte ori am câte o supărare, mă gândesc la foarte multe și imediat îmi revin. Am trecut prin multe în viața asta”.

