„Ar fi titularii echipei naționale” MM Stoica, ultimele noutăți despre transferuri la FCSB: „Vin 4 jucători buni, nu de umplerea lotului”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre planurile echipei sale în perioada de mercato.

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Pe lângă discuțiile privind posibilele transferuri, MM a vorbit și despre discuțiile cu Denis Drăguș și Florinel Coman.

Mihai Stoica: „Dacă Gigi spune că îl vrea pe Drăguș, atunci nu mai e treaba mea”

„Dacă Tănase va prelungi, nouă ne mai trebuie 4 jucători. Dar nu 4 jucători de umplerea lotului, ci 4 jucători buni. Suntem în mare criză de timp. Problema e în felul următor: noi putem să aducem orice jucător liber acum, dar de regulă liberi sunt cei slabi. Sau devin liberi unii foarte buni și cer foarte mulți bani. Nu poți să-ți permiți să iei astfel de jucători.

Dacă Gigi spune că îl vrea pe Drăguș și face orice efort să-l ia, atunci nu mai e treaba mea. Ai putea să joci cu doi atacanți care ar putea să fie titularii echipei naționale, Drăguș și Bîrligea. Mai e și Louis Munteanu, e adevărat, dar el e în Statele Unite, nu știi cum vine, când vine. Cred că dintre cei 3 se aleg cei doi atacanți. Nu cred că e altul care să fie la nivelul celor 3.

N-am absolut nicio idee despre șansele venirii lui Drăguș. Gigi zice că da. Eu nu știu ce să spun. Eu mi-aș dori să vină și Coman, chiar dacă nu sunt foarte mare amator de reveniri.

Coman e un jucător și un om special. Din Coman, Bîrligea și Drăguș ar juca doi pe postul de atacant. În continuare, nu cred că o să se întoarcă Florinel Coman. Și dacă va veni o va face prin august”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Întrebat dacă ar fi o problemă în cazul în care Bîrligea ar marca mai mult decât Drăguș, dar ar avea salariu mai mic, MM a replicat:

„Pe Bîrligea s-au plătit 3 milioane. Drăguș, dacă vine, vine gratis. Asta e șansa fiecărui jucător. Bîrligea avea un salariu foarte mic la CFR, are unul foarte bun la noi.

Tănase a avut salariu foarte mare, dar s-au luat 3 milioane pe el. Există o compensație, nu mai poate să întrebe nimeni de ce ia atâția bani. Tănase ia bani din banii aduși de el. Chiricheș la fel”.

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