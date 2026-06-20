Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a ieșit în evidență printr-un moment surprins în timpul primului amical al verii.

În timpul pauzei de hidratare din meciul cu Gornik Leczna, câștigat de „câini” cu 2-1, antrenorul portughez le-a explicat jucătorilor planul tactic direct pe o tablă.

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Alex Musi a deschis scorul, în minutul 38, după o eroare a portarului advers, iar Vadym Kyrychenko a marcat pentru 2-0, în minutul 48, după un șut al lui Adrian Mazilu respins greșit. Polonezii au redus din diferență pe final, în minutul 84.

Nuno Campos, indicații tactice la tablă pentru jucătorii lui Dinamo

Tehnicianul a profitat de întreruperea jocului pentru a le arăta fotbaliștilor poziționarea și ajustările pe care le dorea pe teren.

„Rezultatele nu sunt ceea ce vrem să urmărim acum. Trebuie să le oferim minute pentru a ajunge la un nivel fizic bun și pentru a fi pregătiți pentru primul meci al sezonului.

Este o perioadă foarte importantă pentru ei, ca să se dezvolte și să înțeleagă ce trebuie să facem ca echipă. Am simțit că au încercat să dea tot ce au mai bun, dar sunt multe lucruri noi pentru ei.

Este nevoie de timp să creștem, să înțelegem, să arătăm imaginile video, să explicăm, să oprim antrenamentele, să lucrăm aceste lucruri la antrenamente și să creștem pas cu pas”, a spus Campos, după meci.

Echipa folosită de Dinamo în prima repriză:

Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, R. Radu - Armstrong, Udosen, Licsandru, Cîrjan - A. Pop, Musi

Echipa folosită de Dinamo în repriza a doua:

Roșca - D. Irimia, Fudulache, Toader, A. Irimia - Peter Believe, Casian Soare, Doană, Mazilu - Kyrychenko, Rotund

„Câinii” se află din 18 iunie în cantonament la Kielce, în Polonia, unde vor rămâne până pe 2 iulie.

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