Miguel Almiron (32 de ani) a venit cu o primă reacție după cartonașul roșu încasat în victoria Paraguayului cu Turcia, scor 1-0.

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Decarul sud-americanilor a fost eliminat după ce și-a acoperit gura într-un dialog agresiv cu turcul Muldur, iar arbitrul a aplicat noua regulă impusă de IFAB în astfel de situații.

Miguel Almiron: „Le mulțumesc colegilor mei pentru efortul depus”

Eliminat chiar înainte de pauză, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului, Almiron a venit acum cu o reacție pe Instastory, însă nu cu trimitere la cartonașul încasat, ci cu aprecieri față de coechipieri.

„Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru efortul depus astăzi, pentru că au dat totul la fiecare minge. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Este o mândrie să fac parte din această selecționată”, a scris Almiron pe Instagram

Mesajul are alături o imagine cu coechipierii săi sărbătorind victoria obținută în inferioritate, care păstrează șansele pentru calificarea în faza următoare.

Mesajul postat de Almiron. Foto: captură Instagram

Noua regulă a venit ca urmare a scandalului Vinicius - Prestianni

În meciul din Liga Campionilor, Benfica - Real Madrid 0-1, brazilianul l-a acuzat de rasism, dar adversarul a fost lăsat să continue meciul, pentru că arbitrul Francois Letexier nu avea dovezi să-l elimine imediat.

Argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce îl jignea pe Vinicius.

Ulterior, Prestianni a primit o suspendare de trei etape din partea UEFA.

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