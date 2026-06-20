Almiron, reacție surprinzătoare Ce a postat jucătorul din Paraguay, eliminat pentru că și-a acoperit gura în dialog cu un adversar +6 foto
Miguel Almiron. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Almiron, reacție surprinzătoare Ce a postat jucătorul din Paraguay, eliminat pentru că și-a acoperit gura în dialog cu un adversar

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 22:30
  • Miguel Almiron (32 de ani) a venit cu o primă reacție după cartonașul roșu încasat în victoria Paraguayului cu Turcia, scor 1-0.
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Decarul sud-americanilor a fost eliminat după ce și-a acoperit gura într-un dialog agresiv cu turcul Muldur, iar arbitrul a aplicat noua regulă impusă de IFAB în astfel de situații.

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Miguel Almiron: „Le mulțumesc colegilor mei pentru efortul depus”

Eliminat chiar înainte de pauză, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului, Almiron a venit acum cu o reacție pe Instastory, însă nu cu trimitere la cartonașul încasat, ci cu aprecieri față de coechipieri.

„Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru efortul depus astăzi, pentru că au dat totul la fiecare minge. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Este o mândrie să fac parte din această selecționată”, a scris Almiron pe Instagram

Mesajul are alături o imagine cu coechipierii săi sărbătorind victoria obținută în inferioritate, care păstrează șansele pentru calificarea în faza următoare.

Mesajul postat de Almiron. Foto: captură Instagram Mesajul postat de Almiron. Foto: captură Instagram
Mesajul postat de Almiron. Foto: captură Instagram
Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV
Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
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Noua regulă a venit ca urmare a scandalului Vinicius - Prestianni

În meciul din Liga Campionilor, Benfica - Real Madrid 0-1, brazilianul l-a acuzat de rasism, dar adversarul a fost lăsat să continue meciul, pentru că arbitrul Francois Letexier nu avea dovezi să-l elimine imediat.

Argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce îl jignea pe Vinicius.

Ulterior, Prestianni a primit o suspendare de trei etape din partea UEFA.

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