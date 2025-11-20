Drăguș, la barajul cu Turcia? Eliminat cu Bosnia, atacantul a ispășit o etapă de suspendare, iar FRF apelează la  „precedentul Mihăilă”
Denis Drăguș a fost eliminat în Bosnia după doar două minute de joc (foto: Raed Krishan)
Nationala

Drăguș, la barajul cu Turcia? Eliminat cu Bosnia, atacantul a ispășit o etapă de suspendare, iar FRF apelează la „precedentul Mihăilă”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 20.11.2025, ora 16:55
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 17:22
  • Atacantul României, Denis Drăguș, ar putea rata semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026 după ce a fost eliminat direct în meciul cu Bosnia pentru joc periculos.
  • Jucătorul echipei turce Eyüpspor a ispășit o etapă în partida cu San Marino.
  • Comisia de Disciplină FIFA urmează să decidă dacă îi va aplica o suspendare mai mare, ceea ce i-ar putea compromite și prezența într-o eventuală finală a barajului cu Slovacia sau Kosovo.
  • Însă, FRF speră să aibă câștig de cauză la Comisia de Disciplină.

Naționala României va juca în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, programată pe 26 martie, împotriva Turciei, după ce astăzi, la Zurich, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de play-off.

Turcia - România  „Tricolorii” și-au aflat adversara din  barajul CM 2026
Citește și
Turcia - România „Tricolorii” și-au aflat adversara din barajul CM 2026
Citește mai mult
Turcia - România  „Tricolorii” și-au aflat adversara din  barajul CM 2026

Denis Drăguș, suspendat cu Turcia?

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) se teme că nu-l va putea folosi în această partidă pe Denis Drăguș, atacantul echipei turce Eyüpspor.

„Tricolorul” a fost eliminat direct în minutul 68 al meciului cu Bosnia (1-3), de la Zenica, pentru joc periculos. Drăguș l-a lovit din săritură cu talpa în cap pe Nikola Katic, iar arbitrul Michael Oliver i-a acordat cartonașul roșu.

Conform regulamentului disciplinar FIFA, o eliminare pentru fault grosolan atrage automat o suspendare de minimum două meciuri.

Drăguș a ispășit prima etapă în meciul cu San Marino (7-1).

Surse FRF au dezvăluit pentru GOLAZO.ro că în cazul lui Drăguș există posibilitatea să fie iertat la Comisia de Disciplină, la fel cum s-a întâmplat în cazul lui Mihăilă.

La meciul cu Israel (2-1), pe 18 noiembrie, fotbalistul lui Rizespor a fost eliminat direct, dar la Comisia de Disciplină a scăpat cu o singură etapă de suspendare.

Specialiștii cred că Drăguș nu va fi suspendat mai mult de două etape

Comisia de Disciplină a FIFA nu a analizat încă rapoartele ultimelor meciuri din preliminariile CM 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu speră ca suspendarea lui Denis Drăguș să nu depășească două etape, astfel încât să-l poată convoca pentru o eventuală finală a barajului, cu Slovacia sau Kosovo, în cazul calificării României.

Specialiști în arbitraj consultați de GOLAZO.ro consideră că Denis Drăguș nu va fi suspendat mai mult de două meciuri, deoarece jucătorul faultat nu a fost rănit grav și chiar a terminat meciul pe teren.

Mircea Lucescu a contestat eliminarea lui Drăguș

De altfel, selecționerul Mircea Lucescu a contestat cartonașul roșu acordat lui Drăguș de arbitrul Michael Oliver.

„Jucătorul bosniac a venit din spate. A simulat, iar arbitrul nu s-a mai gândit, cum a făcut la faza în care Marius Marin a fost umplut de sânge, a scos cartonașul roșu.

Drăguș era cu fața spre minge. A ridicat piciorul, dar nu era în luptă cu adversarul, adversarul a venit din spate. Nu a fost o lovitură. A simulat bosniacul și arbitrul a dat roșu“, a reclamat Lucescu.

Cartonașele galbene din preliminarii se șterg în play-off

În schimb, naționala Turciei nu are niciun jucător suspendat pentru barajul cu România.

Regulamentul FIFA prevede că toate cartonașele galbene primite în faza grupelor de calificare se șterg înainte de play-off.

Astfel, avertismentele acumulate anterior nu mai pot genera suspendări pentru meciul din finala barajului.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

  • Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
  • Polonia - Albania

Ruta C

  • Turcia - Romania
  • Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Europa are 16 locuri la turneul final, iar 12 dintre ele au fost deja rezervate de câștigătoarele grupelor din preliminarii:

  • Anglia, Austria, Belgia, Croația, Elveția, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Scoția, Spania.

Citește și

Turcia, ascensiune continuă Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol. Totul despre  adversara României la barajul din martie 2026
Campionatul Mondial
14:47
Turcia, ascensiune continuă Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol. Totul despre adversara României la barajul din martie 2026
Citește mai mult
Turcia, ascensiune continuă Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol. Totul despre  adversara României la barajul din martie 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
echipa nationala a romaniei denis dragus cartonase baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share