Drăguș, la barajul cu Turcia? Eliminat cu Bosnia, atacantul a ispășit o etapă de suspendare, iar FRF apelează la  „precedentul Mihăilă”

Naționala României va juca în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, programată pe 26 martie, împotriva Turciei, după ce astăzi, la Zurich, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de play-off.

Denis Drăguș, suspendat cu Turcia?

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) se teme că nu-l va putea folosi în această partidă pe Denis Drăguș, atacantul echipei turce Eyüpspor.

„Tricolorul” a fost eliminat direct în minutul 68 al meciului cu Bosnia (1-3), de la Zenica, pentru joc periculos. Drăguș l-a lovit din săritură cu talpa în cap pe Nikola Katic, iar arbitrul Michael Oliver i-a acordat cartonașul roșu.

Conform regulamentului disciplinar FIFA, o eliminare pentru fault grosolan atrage automat o suspendare de minimum două meciuri.

Drăguș a ispășit prima etapă în meciul cu San Marino (7-1).

Surse FRF au dezvăluit pentru GOLAZO.ro că în cazul lui Drăguș există posibilitatea să fie iertat la Comisia de Disciplină, la fel cum s-a întâmplat în cazul lui Mihăilă.

La meciul cu Israel (2-1), pe 18 noiembrie, fotbalistul lui Rizespor a fost eliminat direct, dar la Comisia de Disciplină a scăpat cu o singură etapă de suspendare.

Specialiștii cred că Drăguș nu va fi suspendat mai mult de două etape

Comisia de Disciplină a FIFA nu a analizat încă rapoartele ultimelor meciuri din preliminariile CM 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu speră ca suspendarea lui Denis Drăguș să nu depășească două etape, astfel încât să-l poată convoca pentru o eventuală finală a barajului, cu Slovacia sau Kosovo, în cazul calificării României.

Specialiști în arbitraj consultați de GOLAZO.ro consideră că Denis Drăguș nu va fi suspendat mai mult de două meciuri, deoarece jucătorul faultat nu a fost rănit grav și chiar a terminat meciul pe teren.

Mircea Lucescu a contestat eliminarea lui Drăguș

De altfel, selecționerul Mircea Lucescu a contestat cartonașul roșu acordat lui Drăguș de arbitrul Michael Oliver.

„Jucătorul bosniac a venit din spate. A simulat, iar arbitrul nu s-a mai gândit, cum a făcut la faza în care Marius Marin a fost umplut de sânge, a scos cartonașul roșu.

Drăguș era cu fața spre minge. A ridicat piciorul, dar nu era în luptă cu adversarul, adversarul a venit din spate. Nu a fost o lovitură. A simulat bosniacul și arbitrul a dat roșu“, a reclamat Lucescu.

Cartonașele galbene din preliminarii se șterg în play-off

În schimb, naționala Turciei nu are niciun jucător suspendat pentru barajul cu România.

Regulamentul FIFA prevede că toate cartonașele galbene primite în faza grupelor de calificare se șterg înainte de play-off.

Astfel, avertismentele acumulate anterior nu mai pot genera suspendări pentru meciul din finala barajului.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Europa are 16 locuri la turneul final, iar 12 dintre ele au fost deja rezervate de câștigătoarele grupelor din preliminarii:

Anglia, Austria, Belgia, Croația, Elveția, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Scoția, Spania.

