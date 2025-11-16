BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost eliminat la scurt timp de la intrarea sa pe teren.

Atacantul naționalei a stabilit și record negativ. Detalii, în rândurile de mai jos.

România a rămas în inferioritate numerică partida de la Zenica. Și a încasat două goluri după eliminarea lui Drăguș!

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 . A doborât recordul lui Vlădoiu

După ce a intrat pe teren în minutul 65, Denis Drăguș a fost eliminat imediat, la doar două minute distanță, după un fault extrem de dur.

Atacantul naționalei l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic. Michael Oliver nu a ezitat și a scos imediat cartonașul roșu din buzunar.

126 de secunde a stat Denis Drăguș pe teren în partida cu Bosnia, înainte de a fi eliminat. În 1994, Vlădoiu a luat „roșu” după 143 de secunde în meciul cu Elveția, de la Mondial

Drăguș a fost vizibil afectat de eliminare, fiind surprins de camerele TV stând întins pe jos, pe tunelul spre vestiare.

Marius Marin, plin de sânge după o lovitură în zona urechii

În minutul 55 al partidei de la Zenica, „centralul” Michael Oliver nu a sancționat un fault comis asupra lui Marius Marin. Mijlocașul a fost lovit dur cu cotul în zona urechii drepte de către un adversar.

Marin a căzut pe teren, fiind vizibil afectat. Acesta a avut nevoie de îngrijiri din partea echipei medicale. Deși a fost plin de sânge ca urmare a loviturii, Oliver nu a acordat nici măcar cartonaș galben la această fază.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport