- BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost eliminat la scurt timp de la intrarea sa pe teren.
- Atacantul naționalei a stabilit și record negativ. Detalii, în rândurile de mai jos.
România a rămas în inferioritate numerică partida de la Zenica. Și a încasat două goluri după eliminarea lui Drăguș!
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1. A doborât recordul lui Vlădoiu
După ce a intrat pe teren în minutul 65, Denis Drăguș a fost eliminat imediat, la doar două minute distanță, după un fault extrem de dur.
Atacantul naționalei l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic. Michael Oliver nu a ezitat și a scos imediat cartonașul roșu din buzunar.
Drăguș a fost vizibil afectat de eliminare, fiind surprins de camerele TV stând întins pe jos, pe tunelul spre vestiare.
Galerie foto (7 imagini)
Marius Marin, plin de sânge după o lovitură în zona urechii
În minutul 55 al partidei de la Zenica, „centralul” Michael Oliver nu a sancționat un fault comis asupra lui Marius Marin. Mijlocașul a fost lovit dur cu cotul în zona urechii drepte de către un adversar.
Marin a căzut pe teren, fiind vizibil afectat. Acesta a avut nevoie de îngrijiri din partea echipei medicale. Deși a fost plin de sânge ca urmare a loviturii, Oliver nu a acordat nici măcar cartonaș galben la această fază.
Galerie foto (18 imagini)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Gol
|Punctaj
|1. Austria
|7
|21-3 (+18)
|18
|2. Bosnia
|7
|16-6 (+10)
|16
|3. România
|7
|12-9 (+3)
|10
|4. Cipru
|8
|11-11 (0)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj