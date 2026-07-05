Denis Drăguș s-a decis! Unde vrea să joace atacantul dorit cu insistență de FCSB. Care e obiectivul său

Denis Drăguș (26 de ani), atacant dorit de FCSB, vrea să continue în Turcia, la Trabzonspor.

Cantonamentul echipei sale va începe luni, 6 iulie, iar internaționalul român este așteptat să ajungă zilele următoare la stagiul de pregătire.

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Drăguș reprezintă una dintre țintele lui Gigi Becali din această vară, alături de Florinel Coman, însă se pare că atacantul lui Trabzonspor are alte planuri.

Denis Drăguș și-ar dori să continue la Trabzonspor

Deși în ultima vreme s-a vorbit tot mai mult de interesul celor de la FCSB și Konyaspor pentru Drăguș, atacantul ar urma să meargă în cantonamentul celor de la Trabzonspor.

Stagiul de pregătire va fi dedicat jucătorilor care au fost convocați la ultimele acțiuni ale echipele lor naționale. Va începe luni și va fi organizat la baza de antrenament „Mehmet Ali Yilmaz”.

Drăguș, care a jucat o jumătate de repriză în meciul României cu Țara Galilor (2-1), vrea să-l impresioneze pe antrenorul Fatih Tekke și să demonstreze că merită să fie titular în sezonul viitor. Va fi monitorizat cu atenție de staff-ul turcilor, scrie gunebakis.com.tr.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

Chiar și în cazul unui eventual transfer, românul și-ar dori să meargă la o echipă care să-i asigure condiții similare cu cele de la Trabzonspor, în special pe partea financiară.

Drăguș ar câștiga aproximativ 1,7 milioane de euro pe an și nu ar fi acceptat o revenire în Superliga pentru mai puțin de un milion de euro. Mai are contract cu echipa din Turcia până în vara anului 2028.

În sezonul trecut, Drăguș a fost împrumutat la Eyupspor (iulie 2025 - ianuarie 2026) și Gaziantep (ianuarie - iunie 2026).

24 de meciuri a jucat Denis Drăguș în sezonul precedent, pentru Eyupspor și Gaziantep. A marcat 2 goluri și a livrat o singură pasă decisivă

Cifrele lui Drăguș:

Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive

60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive

57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive

47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Eyupspor: 12 meciuri

12 meciuri FC Crotone: 9 meciuri

9 meciuri Genoa: 5 meciuri

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