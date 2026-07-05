Comisia de arbitri condusă de Pierluigi Collina (66 de ani) merge pe mâna Tatianei Guzman (38 de ani), din Nicaragua, la VAR pentru Brazilia - Norvegia, unul dintre cele mai tari meciuri din optimile Cupei Mondiale.

Partida se va disputa astăzi, începând cu ora 23:00, va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și transmisă în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Tatiana Guzman este arbitra care a intervenit decisiv în meciul Germania - Paraguay din 16-imi, la faza în care golul lui Jonathan Tah a fost anulat în prelungiri, iar nemții au fost eliminați ulterior la loviturile de departajare.

În plin scandal de arbitraj, meciul Brazilia - Norvegia are parte de o nominalizare surpriză

În minutul 102, Jonathan Tah a trimis mingea în poartă, în urma unui corner de pe partea dreaptă, și a pus-o pe Germania în avantaj.

Bucuria nemților n-a durat mult. „Centralul” marocan Jalal Jayed (39 de ani), care validase inițial golul, a fost chemat la margine de Tatiana Guzman, aflată în camera VAR pentru a revedea faza.

Arbitrul african și-a schimbat decizia, considerând că, în faza premergătoare reușitei, portarul paraguayan Orlando Gill a fost obstrucționat de fundașul german Waldemar Anton.

Meciul Germania - Paraguay s-a terminat 1-1 după 120 de minute, iar sud-americanii s-au calificat la loviturile de departajare, scor 4-3.

Mai mulți foști arbitri și experți TV au considerat contactul prea ușor pentru o intervenție a brigăzii VAR.

FOTO. Golul anulat Germaniei în meciul cu Paraguay

În ciuda controversei, Guzman primește acum un nou meci important în faza eliminatorie.

Ea va fi arbitru VAR principal la Brazilia - Norvegia, semn că FIFA îi acordă încredere în continuare.

„Deși să stai într-o anumită poziție nu este fault prin definiție, atunci când un jucător de atac nu este interesat de minge și se mișcă intenționat, chiar și puțin, cu scopul de a obstrucționa mișcarea unui adversar și de a-l opri să se apere, incidentul trebuie analizat cu atenție de către arbitrul central și VAR, unde se impune.

În special cazurile în care tactica este de a preveni portarul advers să își apere poarta”, a declarat Collina, citat de bbc.com, după momentul controversat din meciul Germaniei.

Jucătorii și antrenorii au fost informați în prealabil de așa ceva, așa că nu ar trebui să fie nicio surpriză că arbitrii vor sancționa astfel de faulturi. Pierluigi Collina, președinte al Comisiei de Arbitri FIFA

La centru va fi Ismail Elfath, din Statele Unite, arbitru văzut de mulți, la începutul turneului, printre candidații cu șanse importante să conducă inclusiv finala turneului.

Brigada delegată la meciul Brazilia - Norvegia, în optimile Cupei Mondiale:

Arbitru : Ismail Elfath (SUA)

: Ismail Elfath (SUA) Asistenți : Corey Parker (SUA) și Kyle Atkins (SUA)

: Corey Parker (SUA) și Kyle Atkins (SUA) Arbitru de rezervă : Said Martinez (Honduras)

: Said Martinez (Honduras) Rezerva asistentului : Walter Lopez (Honduras)

: Walter Lopez (Honduras) VAR : Tatiana Guzman (Nicaragua)

: Tatiana Guzman (Nicaragua) AVAR: Leodan Gonzalez (Uruguay) și Carlos Del Cerro Grande (Spania)

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