Cât cere CFR pe Korenica Ce spune Ioan Varga despre mijlocașul kosovar care ar fi dorit de FCSB și Rapid: „Altfel nu discutăm!”
Meriton Korenica (drepta)/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Cât cere CFR pe Korenica Ce spune Ioan Varga despre mijlocașul kosovar care ar fi dorit de FCSB și Rapid: „Altfel nu discutăm!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 17:16
  • Ioan Varga (55 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, i-a stabilit prețul lui Meriton Korenica (29 de ani).
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Formația din Gruia traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, motiv pentru care a trebuit să renunțe mai mulți titulari în această vară.

Inclusiv numele lui Korenica a fost vehiculată, după ce presa din Kosovo a scris că mijlocașul este în vizorul celor de la Monza, nou-promovată în Serie A, dar și al celor de la FCSB sau Rapid.

În Giulești deja au ajuns Mohammed Kamara și antrenorul Daniel Pancu, ambii de la CFR Cluj.

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Ioan Varga: „Korenica nu e de vânzare decât pentru 2 milioane!”

Patronul celor de la CFR Cluj a dezvăluit prețul pentru care este dispus să-l lase pe kosovar să plece.

„Nu am primit nimic, nu ne-a căutat nimeni. Și, oricum, Korenica nu pleacă așa de ușor. Nu este de vânzare decât dacă primesc prețul corect. Adică 2 milioane de euro. Altfel, nu discutăm!

Este unul dintre cei mai buni jucători din țară. Noi am renunțat la jucătorii la care am crezut de cuviință și am adus alții mai buni. Și vom mai aduce în zilele viitoare”, a declarat Varga, citat de gsp.ro.

3.000.000 de euro
este cota lui Meriton Korenica, potrivit transfermarkt.ro

Korenica a ajuns la CFR Cluj în vara lui 2024, după despărțirea de turcii de la Manisa FK. A marcat 24 de goluri în 100 de meciuri jucate pentru formația din Gruia.

Meriton Korenica/ Foto: sportpictures.eu Meriton Korenica/ Foto: sportpictures.eu
Meriton Korenica/ Foto: sportpictures.eu
  • FC Balkani, FC Prishtina, FC Liria, Metalurg Skopje și Shkendija sunt echipele pentru care a mai evoluat Korenica de-a lungul carierei.

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