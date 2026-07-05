Calafiori, interogat în Italia Starul lui Arsenal, audiat ca martor în dosarul de corupere sexuală a minorilor
Foto: Imago
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Calafiori, interogat în Italia Starul lui Arsenal, audiat ca martor în dosarul de corupere sexuală a minorilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 17:53
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 18:29
  • Riccardo Calafiori (24 de ani), fundașul lui Arsenal, ar fi fost audiat ca martor de autoritățile italiene într-o anchetă privind o presupusă rețea de prostituție în care ar fi implicați până la 50 de fotbaliști.
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Apărătorul campioanei Angliei ar fi fost citat de Parchetul din Milano în calitate de martor în scandalul care a zguduit Italia.

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Riccardo Calafiori, audiat în ancheta privind presupusa rețea de prostituție

În afară de Riccardo Calafiori, autoritățile din Milano i-ar fi audiat și pe Daniel Maldini, mijlocașul lui Lazio și fiul legendarului Paolo Maldini, dar și pe Kevin Bonifazi, fostul apărător al Bolognei, conform thesun.co.uk.

Niciunul dintre acești jucători nu este cercetat în mod oficial și, conform legislației italiene, nu ar fi fost obligat să dea declarații.

Calafiori, Maldini și Bonifazi au fost interogați de procurorii Rosaria Stagnaro și Bruna Albertini.

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În dosarul privind agenția Ma.De. Milano, o organizație criminală care folosea o agenție de promovare a diferitelor evenimente ca paravan pentru a ascunde o rețea de escorte, apare și numele lui Alessandro Bastoni, fundașul lui Cristi Chivu de la Inter.

Ancheta vizează o posibilă relație a italianului cu o fată care avea 17 ani la momentul faptelor, însă cazul rămâne neclar: tânăra, audiată ca martor, ar fi negat că între cei doi ar fi existat un raport sexual.

Bastoni respinge categoric acuzațiile care i-au fost aduse și chiar ar fi refuzat să se prezinte la audieri.

Dosarul este coordonat de Parchetul din Milano și de Garda Financiară. Ancheta încearcă să stabilească modul în care funcționa rețeaua din jurul agenției Ma.De. Milano și cine erau persoanele implicate în organizarea întâlnirilor.

Proprietarii agenției, arestați

Garda Financiară italiană, sprijinită de Parchetul capitalei lombarde i-a arestat la finalul lunii aprilie pe proprietarii agenției Ma. De. Milano, Emanuele Buttini și Deborah Ronchi, împreună cu doi colaboratori, Alessio Salamone și Luan Fraga.

Toți sunt acuzați de facilitare, exploatare a prostituției și spălare de bani.

Agenția de știri peninsulară ANSA susține că jucătorii din Serie A (au fost minimum 70) erau sub contract la Inter, AC Milan, Juventus, Verona, Torino și Sassuolo.

Tinerele, în jur de 100 în total, nu toate escorte profesioniste, nu doar italience, locuiau la sediul Ma. De. Milano (erau obligate să plătească și chirie la sediul agenției) și primeau doar jumătate din suma achitată de clienți pentru ele. Restul era oprit de proprietarii agenției.

Au ieșit la lumină numele unor fotbaliști faimoși

Printre fotbaliștii aflați pe lista clienților agenției Ma. De. Milano., se numără actuali sau foști jucători de la Inter și AC Milan, dar și de la alte cluburi, Juventus, Verona, Sassuolo, Lazio, Como și Torino.

Nu erau cunoscute numele lor. Presa peninsulară a susținut inițial că autoritățile nu vor să le dezvăluie numele, pentru că acești jucători nu au fost și nu sunt anchetați, considerându-se că n-au comis nicio infracțiune.

Fotbaliști faimoși, unii evoluând astăzi la Paris Saint-Germain (Hakimi) sau Real Madrid (Huijsen). Toți au sau au avut legătura cu Serie A.

Inter Milano are cele mai multe nume: actuale, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, sau din trecut, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Bellanova.

Plus Dejan Stankovic, actualul antrenor al Stelei Roșii Belgrad, fost coleg cu Cristi Chivu în marea echipă nerazzurra de la „tripla” campionat-cupă-Champions din 2010.

La fel, de la AC Milan: Rafael Leao, De Winter, Giroud, Menez, Daniel Maldini, fiul lui Paolo Maldini.

Juventus: Vlahovic, Arthur, Huijsen, posibil Morata de la cel numit în înregistrări „Alvaro”.

Și Ruggeri, de la Atletico Madrid, ex-Atalanta. Și Calafiori (Arsenal), fost la Roma și Bologna. Și Scamacca (Atalanta).

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