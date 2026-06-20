Drăguș a speriat Craiova Campioana ar fi vrut să-l deturneze de la FCSB » Motivul pentru care a renunțat imediat

Denis Drăguș (26 de ani), atacantul naționalei României, este unul dintre cei mai căutați jucători români ai verii.

După ce Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că vrea să îl transfere la FCSB, Universitatea Craiova ar fi încercat să îl deturneze.

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Campioana ar fi încercat să intervină peste FCSB și să-și întărească echipa pentru preliminariile Ligii Campionilor cu Denis Drăguș.

FCSB și Universitatea Craiova îl vor pe Denis Drăguș

Oltenii și-ar fi dorit să-l împrumute de la Trabzonspor, însă ar fi renunțat după ce au aflat pretențiile financiare, conform prosport.ro.

Atacantul ar câștiga aproximativ 1,7 milioane de euro pe an și nu ar accepta o revenire în Superliga pentru mai puțin de un milion de euro.

Dacă FCSB este dispusă să-i îndeplinească dorința, Craiova ar fi oprit imediat discuțiile.

Drăguș nu mai intră în planurile lui Trabzonspor, însă clubul turc nu ar vrea să îl lase să plece gratis. Atacantul mai are doi ani de contract, ceea ce înseamnă un venit important garantat dacă rămâne în Turcia: 3,4 milioane de euro.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt. Atacantul a jucat 28 de meciuri pentru naționala României, pentru care a reușit să înscrie de șapte ori

În aceste condiții, variantele cele mai realiste rămân un nou împrumut sau un transfer la o echipă din străinătate care să poată susține salariul jucătorului.

Universitatea Craiova va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu ML Vitebsk, campioana Belarusului.

Primul meci va fi în deplasare, pe 7 sau 8 iulie, iar returul se va disputa la Craiova, pe 14 sau 15 iulie.

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