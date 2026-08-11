De ce nu-l ia nimeni pe Drăguș! Motivul întârzierii transferului de la un club care nu mai contează pe el. FCSB așteaptă. Ce riscă jucătorul +11 foto
Cumpărat în vara lui 2024, Drăguș nu a confirmat la Trabzonspor Foto: Imago
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De ce nu-l ia nimeni pe Drăguș! Motivul întârzierii transferului de la un club care nu mai contează pe el. FCSB așteaptă. Ce riscă jucătorul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 15:05
  • Denis Drăguș, 27 de ani, este încă legat de Trabzonspor, deși clubul nu-l mai vrea, iar el vrea să plece. 
  • Marea problemă: nici Trabzon, nici jucătorul nu acceptă această despărțire în orice condiții. 
  • Ce împiedică transferul „tricolorului”. Și FCSB, și alte cluburi așteaptă același lucru și de la Trabzon, și de la atacant. 
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Situația lui Denis Drăguș rămâne foarte complicată, pentru că atacantul în vârstă de 27 de ani e prins într-un cerc vicios.

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Clubul său vrea să se despartă de el, jucătorul vrea să se transfere, dar rămâne pe loc, pentru că ambele părți refuză să cedeze.

Ce i-a făcut antrenorul lui Drăguș. Postările sale și ale soției, fără efect

Întors la Trabzonspor după împrumutul la Gaziantep, „tricolorul” a înțeles foarte repede că nu mai are viitor pe malul Mării Negre, deși contractul său expiră în vara lui 2028. Nu va fi coleg și în meciuri cu Mohamed Salah, bomba mercato în Super Lig.

Antrenorul Fatih Tekke nu contează pe el și i-a arătat clar acest lucru: îi permite să participe la pregătire, l-a luat în cantonament, însă nu l-a folosit deloc în amicale. Nici măcar nu l-a inclus în lot pentru partidele-test.

Drăguș, revenit duminică în Turcia după câteva zile în România, a postat pe InstaStory trei poze de la antrenament.

Drăguș, la antrenamentul de luni al lui Trabzon. Foto: InstaStory Drăguș, la antrenamentul de luni al lui Trabzon. Foto: InstaStory
Drăguș, la antrenamentul de luni al lui Trabzon. Foto: InstaStory

Soția sa, Vanessa, a scris tot pe social media „Mi-ai lipsit atât de mult, Trabzon”, având ca poză emblema clubului pe zidul bazei de pregătire.

Postarea Vanessei Drăguș. Foto: InstaStory Postarea Vanessei Drăguș. Foto: InstaStory
Postarea Vanessei Drăguș. Foto: InstaStory

Clubul nu a fost impresionat. Totul a rămas la fel de încurcat.

Drăguș, într-un dublu blocaj la Trabzonspor

Unde se blochează Trabzon. I-a transmis: „Poți pleca”. A pus o condiție și nu acceptă altă variantă: „Nu gratis”.

Nu cere 1,7 milioane de euro, cât a plătit în 2024, când l-a achiziționat de la Standard Liege. Insistă să recupereze ceva din această sumă.

Site-ul local 61Saat.com confirmă că Drăguș a primit oferte, și din Turcia, și din străinătate. Totuși, cluburile care-l doresc nu vor să plătească. Îl vor gratis.

Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Problema internaționalului nostru este că nici el nu reduce pretențiile. La negocieri, a fixat salariul la 1,5 milioane. Și tratativele s-au întrerupt încă o dată.

În acest moment, întreaga situație a intrat într-un dublu blocaj, susține 61 Saat: „Între conducerea lui Trabzon și agentul jucătorului, impasul e total”.

2 milioane de euro
este cota actuală a lui Denis Drăguș (Transfermarkt). Maximum atins: 4 milioane, în 2024

Drăguș, naționala în pericol. FCSB, în stand-by

Cu o lună și jumătate înaintea startului naționalei în Liga Națiunilor B (primul meci, pe 25 septembrie, în deplasarea din Suedia), Drăguș riscă să rămână la un club în care nici nu va avea drept de joc.

  • Trabzonspor are 17 străini în lot. 
  • Limita maximă admisă de federația turcă: 14. 
  • Atacantul nu e inclus printre acești 14. 

Pe acest fond, FCSB așteaptă, la fel ca alte cluburi care n-au renunțat încă definitiv, sperând ca jucătorul să găsească o cale de ieșire din Turcia.

500.000 de euro
este salariul oferit de FCSB lui Denis Drăguș. Dacă își atinge obiectivele și primește bonusurile de performanță, poate depăși un milion de euro

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