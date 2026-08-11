Jurnalist reținut în Turcia! A scris despre un supertransfer făcut de Galatasaray și a fost acuzat de „difuzare de informații înșelătoare”

Jurnalistul sportiv turc Burhan Can Terzi a fost reținut, luni, la Istanbul și eliberat ulterior, după ce autoritățile turce au deschis o anchetă pentru „difuzare publică de informații înșelătoare”.

Motivul este unul neașteptat: jurnalistul a relatat insistent despre faptul că mijlocașul Jamal Musiala (23 de ani) ar urma să fie transferat de Galatasaray.

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Jurnalistul a declarat public că Galatasaray a finalizat transferul jucătorului de la Bayern Munchen, în ciuda faptului că formația din capitala Turciei a negat această informație.

Jurnalist turc, reținut după ce a relatat despre un transfer

Terzi a fost reținut la ordinul procurorului-șef din Bakirkoy, sub acuzația de „difuzare publică de informații înșelătoare”. Este prima reținere a unui jurnalist sportiv pe baza unor astfel de acuzații în Turcia.

Reporterul a fost eliberat câteva ore mai târziu, fără să i se impună vreo restricție.

#ÖZELHABER

Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Başsavcılığı'ndaki ifadesi sonrası yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. pic.twitter.com/KrSdSgYaUt — Burak Doğan (@doganburak29) August 10, 2026

Pe 31 iulie, Galatasaray a contestat repetarea acestor informații și a subliniat că acestea ar putea contribui la dezinformarea publicului, menținând în viață o speculație pe care clubul o negase deja.

„În ultima perioadă, au fost răspândite în mod deliberat informații despre clubul nostru care nu reflectă adevărul.

Afirmațiile conform cărora jucătorul de fotbal profesionist Jamal Musiala se va transfera la Galatasaray sunt neadevărate.

Menținerea pe ordinea de zi a acestor afirmații, care sunt în mod evident neadevărate, reprezintă o încercare de a crea o percepție menită să inducă în eroare publicul și să discrediteze eforturile legate de transferuri ale clubului nostru.

Este de remarcat faptul că persoanele și mass-media care stau la originea acestor speculații au venit în fața publicului cu afirmații similare, nefondate, și în sezonul trecut.

Galatasaray desfășoară activitățile de transfer cu mare meticulozitate și confidențialitate, în conformitate cu interesele clubului nostru.

Știrile nefondate și afirmațiile speculative nu vor schimba principiile de lucru și obiectivele clubului nostru.

Rugăm publicul și marii suporteri ai Galatasaray să se bazeze exclusiv pe declarațiile oficiale ale clubului nostru și să nu acorde atenție știrilor și speculațiilor care nu reflectă adevărul, precum și persoanelor și mass-media care le pun în circulație în mod persistent”, se arată în comunicatul transmis de Galatasaray.

Însă Terzi nu și-a retras articolul, ci a continuat să apere credibilitatea surselor sale, susținând că a primit informații de încredere care indicau posibila sosire a lui Musiala în cantonamentul clubului turc.

„Conform unor surse diferite, Musiala ar urma să ajungă în cantonament săptămâna viitoare. Nu mă trezesc dimineața ca să inventez așa ceva și nici nu o visez noaptea”, a precizat jurnalistul.

El a explicat, la momentul respectiv, că este conștient de faptul că Galatasaray ar putea nega public transferul. Chiar și așa, a declarat că are în continuare încredere deplină în informațiile sale.

Terzi l-a indicat ulterior pe Oktay Ercan, un antreprenor care deține clubul belgian Westerlo, ca fiind persoana care i-ar fi furnizat informații despre presupusul transfer al lui Musiala.

Autoritățile turce l-au dus pe jurnalist la sediul poliției pentru a fi audiat. După ce a dat declarații, Terzi a fost eliberat.

Potrivit The Sun, Terzi a mai avut un conflict cu Galatasaray și în 2025, când a afirmat că președintele clubului, Dursun Ozbek, ar fi pierdut alegerile din 2022 dacă nu ar fi fost ajutat de fostul vicepreședinte Erden Timur.

În decembrie 2025, Timur a fost arestat în cadrul unei anchete de amploare privind pariurile ilegale și aranjarea meciurilor în fotbalul turc.

Fostul șef al clubului Galatasaray a fost ținut în arest preventiv timp de aproximativ șase luni. Timur a fost eliberat în iunie și plasat sub control judiciar.

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