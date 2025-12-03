Un jucător de-ai lui Lucescu s-a înrolat! Ce vrea să facă internaționalul ucrainean în război. De luni e în unitate
Denis Garmash, urmărit de Frenkie de Jong pe Camp Nou, în octombrie 2021, la FC Barcelona - Dinamo Kiev 1-0, în grupele Ligii Campionilor Foto: Imago
Diverse

Un jucător de-ai lui Lucescu s-a înrolat! Ce vrea să facă internaționalul ucrainean în război. De luni e în unitate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 14:07
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 14:07
  • Denis Garmash, atacant care a jucat trei sezoane alături de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, participând la două turnee finale de Euro cu naționala Ucrainei, a întrerupt contractul cu ultimul club pentru a intra în armată. 
  • Descoperă în rândurile de mai jos pentru ce se antrenează fotbalistul în vârstă de 35 de ani. 

Mircea Lucescu l-a avut jucător pe Denis Garmash aproape întreaga perioadă în care a antrenat la Dinamo Kiev.

Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial
Citește și
Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial
Citește mai mult
Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial

Garmash a influențat 20 de goluri cu Lucescu antrenor

Tehnicianul i-a pregătit pe alb-albaștri între iulie 2020 și noiembrie 2023, atacantul jucând trei sezoane complete, 2020-2023.

Garmash și Lucescu, la conferință, înainte de Dinamo Kiev - Fenerbahce 0-2, în Europa League 2022-2023 Foto: Imago Garmash și Lucescu, la conferință, înainte de Dinamo Kiev - Fenerbahce 0-2, în Europa League 2022-2023 Foto: Imago
Garmash și Lucescu, la conferință, înainte de Dinamo Kiev - Fenerbahce 0-2, în Europa League 2022-2023 Foto: Imago

La Dinamo Kiev din 2007, când avea doar 17 ani, vârful a participat de două ori la Campionatul European alături de naționala Ucrainei (CE 2012 și CE 2016).

A avut în total 31 de selecții pentru galben-albaștri: două goluri, două pase decisive.

76 de meciuri
a evoluat Denis Garmash la Dinamo Kiev cu Lucescu pe bancă, în toate competițiile. A influențat 20 de goluri (14 reușite, 6 assisturi)

Garmash se pregătește de atacuri cu drone în război

La 35 de ani, era sub contract la Lisne, o echipă din liga a treia locală aflată în regiunea Kiev.

Dintr-odată, la începutul acestei săptămâni, atacantul a dispărut din lot. Nu era accidentat.

Motivul: a renunțat la fotbal pentru a-și ajuta țara în război. Garmash s-a înrolat în armată.

„De luni este în unitate”, a dezvăluit jurnalistul ucrainean Volodymyr Zverov pe canalul de YouTube ProFutbol. Acesta a spus și ce va face jucătorul.

Garmash se pregătește pentru folosirea vehiculelor aeriene fără pilot Volodymyr Zverov, ziarist ucrainean

Mai clar, va conduce drone! „Ceea ce se întâmplă în continuare este secret militar”, a explicat Zverov de ce nu poate oferi mai multe detalii.

Citește și

Guardiola-show  Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland
Campionate
12:38
Guardiola-show Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland
Citește mai mult
Guardiola-show  Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut
Superliga
11:23
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut
Citește mai mult
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
mircea lucescu Dinamo Kiev ucraina razboi armata drone Denis Garmash
Știrile zilei din sport
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Diverse
03.12
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Citește mai mult
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Handbal
03.12
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește mai mult
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Cupa Romaniei
03.12
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Citește mai mult
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Cupa Romaniei
03.12
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Citește mai mult
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
00:20
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
23:30
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
00:11
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Cupa Romaniei
03.12
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Citește mai mult
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Superliga
03.12
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Citește mai mult
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Handbal
03.12
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Citește mai mult
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Superliga
03.12
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Citește mai mult
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 11 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share