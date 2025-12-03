Un jucător de-ai lui Lucescu s-a înrolat! Ce vrea să facă internaționalul ucrainean în război. De luni e în unitate

Denis Garmash, atacant care a jucat trei sezoane alături de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, participând la două turnee finale de Euro cu naționala Ucrainei, a întrerupt contractul cu ultimul club pentru a intra în armată.

Descoperă în rândurile de mai jos pentru ce se antrenează fotbalistul în vârstă de 35 de ani.

Mircea Lucescu l-a avut jucător pe Denis Garmash aproape întreaga perioadă în care a antrenat la Dinamo Kiev.

Garmash a influențat 20 de goluri cu Lucescu antrenor

Tehnicianul i-a pregătit pe alb-albaștri între iulie 2020 și noiembrie 2023, atacantul jucând trei sezoane complete, 2020-2023.

Garmash și Lucescu, la conferință, înainte de Dinamo Kiev - Fenerbahce 0-2, în Europa League 2022-2023 Foto: Imago

La Dinamo Kiev din 2007, când avea doar 17 ani, vârful a participat de două ori la Campionatul European alături de naționala Ucrainei (CE 2012 și CE 2016).

A avut în total 31 de selecții pentru galben-albaștri: două goluri, două pase decisive.

76 de meciuri a evoluat Denis Garmash la Dinamo Kiev cu Lucescu pe bancă, în toate competițiile. A influențat 20 de goluri (14 reușite, 6 assisturi)

Garmash se pregătește de atacuri cu drone în război

La 35 de ani, era sub contract la Lisne, o echipă din liga a treia locală aflată în regiunea Kiev.

Dintr-odată, la începutul acestei săptămâni, atacantul a dispărut din lot. Nu era accidentat.

Motivul: a renunțat la fotbal pentru a-și ajuta țara în război. Garmash s-a înrolat în armată.

„De luni este în unitate”, a dezvăluit jurnalistul ucrainean Volodymyr Zverov pe canalul de YouTube ProFutbol. Acesta a spus și ce va face jucătorul.

Garmash se pregătește pentru folosirea vehiculelor aeriene fără pilot Volodymyr Zverov, ziarist ucrainean

Mai clar, va conduce drone! „Ceea ce se întâmplă în continuare este secret militar”, a explicat Zverov de ce nu poate oferi mai multe detalii.

