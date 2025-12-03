„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut +13 foto
Alexandru Musi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
„Știu că m-ați înjurat" Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.12.2025, ora 11:23
Actualizat: 03.12.2025, ora 11:24
  • Alexandru Musi (21 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a vorbit despre modul în care percepția fanilor s-a schimbat după ce a lăsat FCSB pentru echipa alb-roșie.
  • Suporterii care îl criticau în trecut, când evolua la alte echipe din Superliga, au început acum să îi trimită mesaje de susținere.

Într-o emisiune difuzată pe 48TV, moderatorul Ștefan Știucă a amintit de un moment din meciul Dinamo – Petrolul, scor 1-1, când Alexandru Musi (19 ani) a obținut penalty-ul decisiv, lucru care i-a nemulțumit pe fanii „câinilor”.

Alexandru Musi, despre mesajele primite de la suporterii care îl criticau înainte: „Știu că m-ați înjurat”

Musi, care era împrumutat de FCSB la Petrolul în acea perioadă, a fost tras de Costin Amzăr în careu, iar după 9 minute de analiză în cabina VAR, arbitrul Horațiu Feșnic a acordat lovitură de pedeapsă, conform digisport.ro.

În acel moment, Dinamo avea 1-0, însă Gicu Grozav a transformat penalty-ul obținut de Musi și a stabilit scorul final, 1-1.

„Sincer, știu că m-ați înjurat atunci. Cred că am primit o grămadă de mesaje de la fani dinamoviști. Am pus o poză (n.r. - pe rețelele de socializare) să văd cine îmi dă mesaj la poza aia.

Cred că aveam nu știu câte mesaje de la dinamoviști. Și acum, dacă intru înapoi, sunt mesaje de tip «Te iubesc» de la aceiași care m-au înjurat”, s-a amuzat Musi.

Penalty-ul obținut de Alexandru Musi în meciul Dinamo - Petrolul (1-1), în sezonul 2023-2024. Foto: Captură, Prima Sport
Penalty-ul obținut de Alexandru Musi în meciul Dinamo - Petrolul (1-1), în sezonul 2023-2024. Foto: Captură, Prima Sport

Penalty-ul obținut de Alexandru Musi în meciul Dinamo - Petrolul (1-1), în sezonul 2023-2024. Foto: Captură, Prima Sport Penalty-ul obținut de Alexandru Musi în meciul Dinamo - Petrolul (1-1), în sezonul 2023-2024. Foto: Captură, Prima Sport Penalty-ul obținut de Alexandru Musi în meciul Dinamo - Petrolul (1-1), în sezonul 2023-2024. Foto: Captură, Prima Sport Penalty-ul obținut de Alexandru Musi în meciul Dinamo - Petrolul (1-1), în sezonul 2023-2024. Foto: Captură, Prima Sport Penalty-ul obținut de Alexandru Musi în meciul Dinamo - Petrolul (1-1), în sezonul 2023-2024. Foto: Captură, Prima Sport
Pe lângă penalty-ul obținut, fanii aveau un alt motiv să fie nemulțumiți de Musi: fotbalistul a evoluat anterior la FCSB, principala rivală a „câinilor”.

În tricoul roș-albastru, Musi a jucat 49 de meciuri, în care a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive.

De la debutul său în Superliga, pe 19 mai 2021, fotbalistul a disputat 8 partide împotriva lui Dinamo, reușind să marcheze de trei ori: de două ori când juca la Poli Iași și o dată la FCSB.

Singura echipă împotriva căreia a evoluat mai des până acum este Oțelul, căreia i-a și marcat un gol în cele nouă meciuri jucate.

În fața formațiilor U Cluj, Rapid și Botoșani a evoluat de câte șapte ori, iar împotriva celor de la UTA și Hermannstadt a bifat câte șase partide.

17 meciuri
a jucat Musi la Dinamo. Atacantul a reușit să marcheze cinci goluri și să ofere trei pase decisive

07:19
Mai multe știri de ultimă oră

