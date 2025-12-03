Guardiola-show  Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland

Fulham - Manchester City 4-5. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul „cetățenilor”, a stârnit râsete la conferința de presă.

Apoi, într-o notă mai serioasă, tehnicianul spaniol l-a lăudat pe Erling Haaland (25 de ani), marcatorul unui gol, care a ajuns la 100 de reușite în Premier League după doar 111 partide.

În etapa #14 din Premier League, Manchester City a jucat în deplasare cu Fulham.

În minutul 54, „cetățenii” conduceau cu scorul de 5-1, dar gazdele nu au renunțat și au fost aproape să producă surpriza. Scorul final a fost 5-4 pentru City!

Fulham - Manchester City 4-5 . Pep Guardiola: „ Mi-a căzut părul”

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a avut chef de glume la conferința de presă:

Întrebat dacă i-a plăcut meciul, spaniolul a spus:

„Doamne! Mi-a căzut părul (n.r. - râsete). Credeam că jucătorii sunt fericiți să lucreze cu mine, dar astăzi mi-au arătat că nu este așa.

Știu că o să mă întrebați «Ce s-a întâmplat?». Nu am un răspuns, este Premier League”.

Pep Guardiola a continuat mai apoi glumele cu jurnaliștii, făcând referire la întorsătura drastică a meciului:

„Niciunul dintre voi nu e fan Manchester City. Știu asta. La 5-1, vă așteptați la meciul pe care l-ați văzut? Nu, nu-i așa? La 5-1, toată lumea spune «S-a terminat».

Începeți să scrieți articole. Știți voi. Mâine publicați: «Manchester City s-a întors!». Chestii de genul ăsta. Și după, la coșul de gunoi , trebuie s-o luați de la capăt”, a glumit tehnicianul spaniol.

Guardiola, despre Haaland: „Este incredibil”

Întrebat despre performanța istorică reușită de Erling Haaland, Pep Guardiola a spus că nu se aștepta ca norvegianul să marcheze 100 de goluri în 111 meciuri.

„Când am ajuns (n.r. - la Manchester City), dacă mi-ai fi spus că va marca 100 de goluri în 111 meciuri, ți-aș fi răspuns: «Ești sigur?». Și a reușit.

Este incredibil, impresionant. A fost extraordinar, astăzi a fost incredibil. A marcat un gol fantastic. Sper că are în continuare foame de goluri”, a mai declarat antrenorul lui City, conform bbc.com.

După victoria de marți, Manchester City a urcat pe locul secund în Premier League, având 28 de puncte după 14 meciuri disputate.

„Cetățenii” se află la două puncte distanță de liderul Arsenal, care are o partidă jucată în minus.

Pep Guardiola, show la conferință: „Jucătorii nu mă respectă”

Tehnicianul a glumit mai apoi pe seama intensității jocului cu Fulham, spunând că este bătrân și jucătorii săi nu ar trebui să-și trateze antrenorul în acest fel.

„ Sunt atât de bătrân încât jucătorii nu mă mai respectă! Nu ar trebui să-și trateze antrenorul în felul acesta.

Așa se întâmplă doar în această ligă. Am jucat un meci fantastic. Ascultați, au fost câteva lucruri cu adevărat pozitive în ceea ce am făcut. Să venim aici, să marcăm cinci goluri și felul în care am jucat în prima repriză.

În final, a fost o chestiune de caracter, rezistență și apărare. Au făcut ce trebuiau să facă”, a mai adăugat Pep Guardiola, conform sursei citate.

Întrebat dacă a crezut că Fulham poate întoarce scorul, Guardiola a precizat:

„Desigur că am fost îngrijorat. Dar asta ne va ajuta în meciurile viitoare. Trebuie să parcurgi un proces pentru a începe să corectezi”.

Erling Haaland: „Un moment de mândrie”

După reușita din meciul cu Fulham, Erling Haaland a ajuns la 100 de goluri marcate în Premier League în doar 111 meciuri jucate.

Norvegianul i-a spulberat recordul legendarului Alan Shearer și a vorbit despre performanța sa.

„ Un moment de mândrie. 100 de goluri pentru club (n.r. - în Premier League) este ceva extraordinar. Să reușești asta atât de repede este uimitor. Sunt mândru, sunt fericit.

Am spus-o de multe ori: un atacant al lui City ar trebui să marcheze multe goluri. Asta este treaba mea, asta încerc să fac. Și nu mă descurc rău!

Ar fi trebuit să reușesc hat-trickul, am avut câteva ocazii. Trebuie să exersez”, a precizat atacantul norvegian.

A fost haotic. Nouă goluri într-un meci sunt prea multe. Dacă urmărești acest meci acasă, ar trebui să fie meciul zilei, așa cum ai spus! A fost un meci nebunesc Erling Haaland, despre meciul cu Fulham

Alan Shearer, fostul atacant al lui Blackburn și Newcastle, era cel care deținea recordul. Englezul marcase 100 de goluri în Premier League în 124 de partide.

Jucătorii care au ajuns cel mai repede la 100 de goluri în Premier League:

Erling Haaland - 111 meciuri

Alan Shearer - 124 de meciuri

Harry Kane - 141 de meciuri,

Sergio Aguero - 147 de meciuri

Thierry Henry - 160 de meciuri

Mohamed Salah - 162 de meciuri

