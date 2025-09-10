Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională

Dennis Man a dezamăgit marți, la 2-2 cu Cipru. Un minus și în atac, și în faza defensivă. „Tricolorul”, 27 de ani, a avut un 2025 rău și la club, și la echipa națională. Cauza acestei căderi.

Schimbarea lui Dennis Man e majoră. De la un an la altul, nu mai pare același jucător.

Diferență uriașă între Man 2024 și Man 2025

În 2024, era în cea mai bună formă a carierei, cel care dinamiza jocul, numărul unu și la națională, și la echipa de club.

Extrema remarcabilă la Euro și în Liga Națiunilor, care lansa Parma înapoi spre Serie A și o împingea mereu înainte în elita Italiei.

La sfârșitul anului, atingea cota maximă și avea oferte de transfer. Era în plină ascensiune.

17 milioane de euro valora Dennis Man în decembrie 2024, potrivit Transfermarkt, cea mai mare cotă a carierei

În 2025, nu i-a mai reușit aproape nimic. La Parma, s-a prăbușit la începutul anului și nu și-a mai revenit, deși îl avea pe Cristi Chivu antrenor.

Forțat să plece, a ajuns la Eindhoven, unde nu s-a adaptat încă, încearcă să descopere jocul lui PSV și suferă.

10 milioane de euro este acum cota lui Man, un minus de șapte milioane în nouă luni

Printre „tricolori”, o singură tresărire, la 2-0 cu Cipru acasă pe 10 iunie. Gol și assist, MVP. Atunci, pe Arena Națională, a fost unica partidă în care a semănat cu Man varianta 2024.

Fazele care au descris fidel jocul lui Man cu Cipru: a ratat golul de 3-1 , a greșit la 2-2

La revanșa cu Cipru, marți, a fost cel mai slab meci al său la națională. Nu a adus un plus nici în atac, nici în faza defensivă. Numai minusuri.

Man are 10 goluri și 8 pase decisive în 39 de selecții la națională Foto: Sport Pictures

Neconcentrat, neatent, neimplicat, mult mai rău decât la 0-3 în amicalul de vineri în fața Canadei.

Două momente descriu jocul său la Nicosia.

În minutul 41, pe contraatac, a depășit în viteză ultimul apărător cipriot și a rămas singur cu portarul. A ales cea mai neinspirată finalizare. A tras direct în Fabiano. A ratat ocazia golului de 3-1.

Fabiano a plonjat în fața lui Man și extrema nu a înscris Foto: Sport Pictures

S-a terminat 2-2 tot din cauza lui.

În minutul 77, după o pasă înaltă, a încercat să facă un stop cu adversar în spate lipit de el în marcaj. Fără forță, a fost deposedat de agresivul rival, care a declanșat contraatacul, sprintând în bandă. Iar Man nu s-a dus după el. De la centrarea care a urmat a ieșit golul de 2-2.

A fost înlocuit trei minute mai târziu, cu Sorescu.

Transferul ratat care l-a dat peste cap pe Man

Ce l-a afectat atât de mult pe Dennis în 2025? Startul! Un transfer ratat, la începutul anului.

În ianuarie, a fost aproape să ajungă la Fiorentina. Clubul Viola a insistat pentru el, dar Parma nu a vrut să reducă deloc prețul sub 15 milioane. Și tranzacția a eșuat.

Dezamăgit, lovit psihic, atacantul nu și-a mai revenit de atunci.

0 goluri, 0 assisturi a avut Man în cinci din cele șase partide jucate în 2025 la națională: 0-1 cu Bosnia (a), 5-1 cu San Marino (d), 1-2 cu Austria (d), 0-3 cu Canada (a), 2-2 cu Cipru (d). Unicul duel bun, la 2-0 cu Cipru (a), gol și pasă decisivă

La echipa de club, nu a mai înscris de peste nouă luni. Pe 1 decembrie 2024 a fost ultimul lui gol, la Parma - Lazio 3-1.

A părăsit în cele din urmă Parma, și Serie A, dar nu a marcat nici la PSV până acum.

Nu scapă de coșmarul transferului ratat în ianuarie.

