Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Dennis Man, duel cu fundașul cipriot Pileas la 2-2 marți, la Nicosia Foto: Sport Pictures
Nationala

Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 09:38
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 09:38
  • Dennis Man a dezamăgit marți, la 2-2 cu Cipru. Un minus și în atac, și în faza defensivă. „Tricolorul”, 27 de ani, a avut un 2025 rău și la club, și la echipa națională. Cauza acestei căderi.

Schimbarea lui Dennis Man e majoră. De la un an la altul, nu mai pare același jucător.

Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit , după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin”
Citește și
Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit, după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin”
Citește mai mult
Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit , după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin”

Diferență uriașă între Man 2024 și Man 2025

În 2024, era în cea mai bună formă a carierei, cel care dinamiza jocul, numărul unu și la națională, și la echipa de club.

Extrema remarcabilă la Euro și în Liga Națiunilor, care lansa Parma înapoi spre Serie A și o împingea mereu înainte în elita Italiei.

La sfârșitul anului, atingea cota maximă și avea oferte de transfer. Era în plină ascensiune.

17 milioane de euro
valora Dennis Man în decembrie 2024, potrivit Transfermarkt, cea mai mare cotă a carierei

În 2025, nu i-a mai reușit aproape nimic. La Parma, s-a prăbușit la începutul anului și nu și-a mai revenit, deși îl avea pe Cristi Chivu antrenor.

Forțat să plece, a ajuns la Eindhoven, unde nu s-a adaptat încă, încearcă să descopere jocul lui PSV și suferă.

10 milioane de euro
este acum cota lui Man, un minus de șapte milioane în nouă luni

Printre „tricolori”, o singură tresărire, la 2-0 cu Cipru acasă pe 10 iunie. Gol și assist, MVP. Atunci, pe Arena Națională, a fost unica partidă în care a semănat cu Man varianta 2024.

Fazele care au descris fidel jocul lui Man cu Cipru: a ratat golul de 3-1, a greșit la 2-2

La revanșa cu Cipru, marți, a fost cel mai slab meci al său la națională. Nu a adus un plus nici în atac, nici în faza defensivă. Numai minusuri.

Man are 10 goluri și 8 pase decisive în 39 de selecții la națională Foto: Sport Pictures Man are 10 goluri și 8 pase decisive în 39 de selecții la națională Foto: Sport Pictures
Man are 10 goluri și 8 pase decisive în 39 de selecții la națională Foto: Sport Pictures

Neconcentrat, neatent, neimplicat, mult mai rău decât la 0-3 în amicalul de vineri în fața Canadei.

Două momente descriu jocul său la Nicosia.

  • În minutul 41, pe contraatac, a depășit în viteză ultimul apărător cipriot și a rămas singur cu portarul. A ales cea mai neinspirată finalizare. A tras direct în Fabiano. A ratat ocazia golului de 3-1. 
Fabiano a plonjat în fața lui Man și extrema nu a înscris Foto: Sport Pictures Fabiano a plonjat în fața lui Man și extrema nu a înscris Foto: Sport Pictures
Fabiano a plonjat în fața lui Man și extrema nu a înscris Foto: Sport Pictures

S-a terminat 2-2 tot din cauza lui.

  • În minutul 77, după o pasă înaltă, a încercat să facă un stop cu adversar în spate lipit de el în marcaj. Fără forță, a fost deposedat de agresivul rival, care a declanșat contraatacul, sprintând în bandă. Iar Man nu s-a dus după el. De la centrarea care a urmat a ieșit golul de 2-2. 

A fost înlocuit trei minute mai târziu, cu Sorescu.

Transferul ratat care l-a dat peste cap pe Man

Ce l-a afectat atât de mult pe Dennis în 2025? Startul! Un transfer ratat, la începutul anului.

În ianuarie, a fost aproape să ajungă la Fiorentina. Clubul Viola a insistat pentru el, dar Parma nu a vrut să reducă deloc prețul sub 15 milioane. Și tranzacția a eșuat.

Dezamăgit, lovit psihic, atacantul nu și-a mai revenit de atunci.

0 goluri, 0 assisturi
a avut Man în cinci din cele șase partide jucate în 2025 la națională: 0-1 cu Bosnia (a), 5-1 cu San Marino (d), 1-2 cu Austria (d), 0-3 cu Canada (a), 2-2 cu Cipru (d). Unicul duel bun, la 2-0 cu Cipru (a), gol și pasă decisivă

La echipa de club, nu a mai înscris de peste nouă luni. Pe 1 decembrie 2024 a fost ultimul lui gol, la Parma - Lazio 3-1.

A părăsit în cele din urmă Parma, și Serie A, dar nu a marcat nici la PSV până acum.

Nu scapă de coșmarul transferului ratat în ianuarie.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Nationala
08:56
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Citește mai mult
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici”
Nationala
01:10
Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici”
Citește mai mult
Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Echipa Nationala cipru dennis man preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share