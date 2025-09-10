Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională

- Dennis Man a dezamăgit marți, la 2-2 cu Cipru. Un minus și în atac, și în faza defensivă. „Tricolorul”, 27 de ani, a avut un 2025 rău și la club, și la echipa națională. Cauza acestei căderi.
Schimbarea lui Dennis Man e majoră. De la un an la altul, nu mai pare același jucător.
Diferență uriașă între Man 2024 și Man 2025
În 2024, era în cea mai bună formă a carierei, cel care dinamiza jocul, numărul unu și la națională, și la echipa de club.
Extrema remarcabilă la Euro și în Liga Națiunilor, care lansa Parma înapoi spre Serie A și o împingea mereu înainte în elita Italiei.
La sfârșitul anului, atingea cota maximă și avea oferte de transfer. Era în plină ascensiune.
În 2025, nu i-a mai reușit aproape nimic. La Parma, s-a prăbușit la începutul anului și nu și-a mai revenit, deși îl avea pe Cristi Chivu antrenor.
Forțat să plece, a ajuns la Eindhoven, unde nu s-a adaptat încă, încearcă să descopere jocul lui PSV și suferă.
Printre „tricolori”, o singură tresărire, la 2-0 cu Cipru acasă pe 10 iunie. Gol și assist, MVP. Atunci, pe Arena Națională, a fost unica partidă în care a semănat cu Man varianta 2024.
Fazele care au descris fidel jocul lui Man cu Cipru: a ratat golul de 3-1, a greșit la 2-2
La revanșa cu Cipru, marți, a fost cel mai slab meci al său la națională. Nu a adus un plus nici în atac, nici în faza defensivă. Numai minusuri.
Neconcentrat, neatent, neimplicat, mult mai rău decât la 0-3 în amicalul de vineri în fața Canadei.
Două momente descriu jocul său la Nicosia.
- În minutul 41, pe contraatac, a depășit în viteză ultimul apărător cipriot și a rămas singur cu portarul. A ales cea mai neinspirată finalizare. A tras direct în Fabiano. A ratat ocazia golului de 3-1.
S-a terminat 2-2 tot din cauza lui.
- În minutul 77, după o pasă înaltă, a încercat să facă un stop cu adversar în spate lipit de el în marcaj. Fără forță, a fost deposedat de agresivul rival, care a declanșat contraatacul, sprintând în bandă. Iar Man nu s-a dus după el. De la centrarea care a urmat a ieșit golul de 2-2.
A fost înlocuit trei minute mai târziu, cu Sorescu.
Transferul ratat care l-a dat peste cap pe Man
Ce l-a afectat atât de mult pe Dennis în 2025? Startul! Un transfer ratat, la începutul anului.
În ianuarie, a fost aproape să ajungă la Fiorentina. Clubul Viola a insistat pentru el, dar Parma nu a vrut să reducă deloc prețul sub 15 milioane. Și tranzacția a eșuat.
Dezamăgit, lovit psihic, atacantul nu și-a mai revenit de atunci.
La echipa de club, nu a mai înscris de peste nouă luni. Pe 1 decembrie 2024 a fost ultimul lui gol, la Parma - Lazio 3-1.
A părăsit în cele din urmă Parma, și Serie A, dar nu a marcat nici la PSV până acum.
Nu scapă de coșmarul transferului ratat în ianuarie.