Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit, după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin”

CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre o posibilă plecare de pe banca „tricolorilor”, după remiza de la Nicosia.

România a adunat doar 7 puncte în cele 5 partide disputate până în acest moment, în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

În ciuda faptului că șansele „tricolorilor” de a ajunge la turneul final direct din grupă s-au diminuat considerabil, Mircea Lucescu nu se gândește să demisioneze din funcția de selecționer al României.

CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu: „Mai avem meciuri, nu vorbesc despre asta”

„Mai avem meciuri, nu vorbesc despre asta (n.r. - demisie) eu am făcut tot ceea ce a fost posibil cu acest grup de jucători să atacam un turneu final, sunt aspecte pe care nu vreau sa le discut acum.

Nu e momentul sa fac o analiza foarte serioasă, ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin. Hai, gata, gata, nu discutăm despre asta acum”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

