Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit, după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin”

- CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre o posibilă plecare de pe banca „tricolorilor”, după remiza de la Nicosia.
România a adunat doar 7 puncte în cele 5 partide disputate până în acest moment, în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
În ciuda faptului că șansele „tricolorilor” de a ajunge la turneul final direct din grupă s-au diminuat considerabil, Mircea Lucescu nu se gândește să demisioneze din funcția de selecționer al României.
CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu: „Mai avem meciuri, nu vorbesc despre asta”
„Mai avem meciuri, nu vorbesc despre asta (n.r. - demisie) eu am făcut tot ceea ce a fost posibil cu acest grup de jucători să atacam un turneu final, sunt aspecte pe care nu vreau sa le discut acum.
Nu e momentul sa fac o analiza foarte serioasă, ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin. Hai, gata, gata, nu discutăm despre asta acum”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0