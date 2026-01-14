GOLAZO în Olanda FOTO+VIDEO. Dennis Man a marcat un gol superb în Cupa Olandei + De ce nu a sărbătorit reușita

Dennis Man (27 de ani), jucătorul celor de la PSV Eindhoven, a marcat un gol de senzație contra celor de la FC Den Bosch (locul 7 în a doua ligă olandeză).

Românul are două meciuri consecutive cu gol marcat.

În minutul 12 al partidei de pe De Vliert, gazdele au încercat să inițieze un atac, însă fără succes.

FOTO. Dennis Man, gol de senzație contra celor de la FC Den Bosch

Mingea a fost respinsă de Noah Fernandez și a ajuns la mijlocașul divizionarei secunde, Kevin Felida. Acesta a încercat să trimită balonul spre portar, însă Dennis Man l-a interceptat.

Românul era scăpat din marcaj, între fundașii centrali, și a avansat spre buturile celor de la FC Den Bosch.

Dennis Man a profitat de ieșirea din poartă a lui Van de Merbel și a trimis o „scăriță” la prima atingere, peste goalkeeper, reușind să înscrie.

După gol, românul a mai jucat doar 17 minute, fiind înlocuit cu Nicolas Verkooijen din cauza unor probleme medicale.

Dennis Man ajunge la două meciuri consecutive cu gol marcat pentru campioana Olandei, după ce a marcat și în duelul cu Excelsior, din Eredivisie, de pe 10 ianuarie, 5-1.

6 goluri și 6 pase decisive a reușit Dennis Man pentru PSV Eindhoven

VIDEO. Dennis Man nu a sărbătorit golul

FC Den Bosch a ținut un minut de reculegere în memoria unui suporter în vârstă de 13 ani care a decedat, iar pierderea a fost omagiată și de jucătorii lui PSV.

Reușita lui Dennis Man, din minutul 13, chiar vârsta băiatului, nu a fost celebrată de internaționalul român.

Nici suporterii campioanei Olandei nu au sărbătorit golul.

Een opmerkelijk moment bij FC Den Bosch - PSV: Dennis Man maakt de 0-2 tijdens een eerbetoon aan een jonge, overleden FC Den Bosch-fan. De PSV-fans wachten het eerbetoon af juichen daarna pas voor de goal 👏#DBOPSV pic.twitter.com/aenILAcYh7 — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2026

Den Bosch - PSV, echipele de start

Den Bosch: Van de Merbel - Fortes, Maas, Akmun, de Groot - Felida, Van Leeuwen, Laros - Semedo, Monzialo, Boumassaoudi

Van de Merbel - Fortes, Maas, Akmun, de Groot - Felida, Van Leeuwen, Laros - Semedo, Monzialo, Boumassaoudi Rezerve: Bakker, Van Dee, Barglan, De Vries, El Bakkali, Hunting, Karlsson Grach, Sille, D. van Dijk, Verbeek

Bakker, Van Dee, Barglan, De Vries, El Bakkali, Hunting, Karlsson Grach, Sille, D. van Dijk, Verbeek Antrenor: Ulrich Landvreugd

Ulrich Landvreugd PSV: Kovar - Sildillia, Flamingo, Obispo, Dest - Schouten, Fernandez - Man , Wanner, Driouech - Bajraktarevic

Kovar - Sildillia, Flamingo, Obispo, Dest - Schouten, Fernandez - , Wanner, Driouech - Bajraktarevic Rezerve: Gasiorowski, Schiks, Smolenaars, Mauro Junior, Merien, Nagalo, Perisic, Smolenaars, Til, van den Berg, Veerman, Verkooijen

Gasiorowski, Schiks, Smolenaars, Mauro Junior, Merien, Nagalo, Perisic, Smolenaars, Til, van den Berg, Veerman, Verkooijen Antrenor: Peter Bosz

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport