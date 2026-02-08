Dennis Man, decisiv pentru PSV VIDEO+FOTO. Reușita internaționalului român a adus toate punctele campioanei Olandei în deplasarea de la Groningen +7 foto
Dennis Man/ Foto: IMAGO
Dennis Man, decisiv pentru PSV VIDEO+FOTO. Reușita internaționalului român a adus toate punctele campioanei Olandei în deplasarea de la Groningen

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 21:22
  • GRONINGEN - PSV 1-2. Dennis Man (27 de ani) a fost decisiv pentru oaspeți, în victoria din etapa #22 din Eredivisie.

După două meciuri în care nu a fost utilizat de antrenorul Peter Bosz, internaționalul român a revenit pe teren, fiind introdus după o oră de joc, în locul lui Esmir Bajraktarevic (20 de ani), la scorul de 1-0 pentru Groningen. Decizia tehnicianului s-a dovedit a fi una inspirată.

Dennis Man, decisiv pentru PSV în meciul cu Groningen

PSV a reușit să egaleze în minutul 65, prin mijlocașul marocan Ismael Saibari (25 de ani), iar Dennis Man a dat lovitura pentru campioana Olandei.

Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Groningen Foto captura ecran X .jpg
Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Groningen Foto captura ecran X .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Groningen Foto captura ecran X .jpg Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Groningen Foto captura ecran X jpg Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Groningen Foto captura ecran X .jpg Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Groningen Foto captura ecran X .jpg Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Groningen Foto captura ecran X .jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 76, oaspeții au beneficiat de un corner de pe partea stângă, Saibari s-a înălțat peste defensiva adversă, iar Man, pe fază, a reușit să ciupească mingea din fața portarului celor de la Groningen.

L-a driblat pe acesta din preluare și a marcat cu poarta goală, din doar câțiva metri:

  • Pentru Dennis Man a fost cea de-a șaptea reușită din acest sezon.

Ultimul gol marcat de fostul jucător al celor de la FCSB și Parma data din 14 ianuarie, atunci când PSV se impunea, scor 4-1, împotriva celor de la Den Bosch în optimile de finală ale Cupei Olandei.

Grație acestei victorii, formația condusă de Peter Bosz a ajuns la 59 de puncte și și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului la +17 față de rivala Feyenoord.

În etapa următoare, PSV va juca tot în deplasare, pe terenul celor de la FC Volendam. Partida este programată vineri, cu începere de la ora 21:00.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
olanda PSV GOL dennis man
