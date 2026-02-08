Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Au apărut imagini cu momentele care au declanșat scenele reprobabile de la finalul partidei, ce i-au avut ca protagoniști pe Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, și pe Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților.

Bergodi a erupt după derby! Tehnicianul italian a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican.

Aceeași soartă a avut-o și fostul jucător al celor de la FCSB.

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2 . Au apărut imaginile care au declanșat furia lui Bergodi

În clipul video, Andrei Cordea este surprins la marginea terenului, având un dialog aprins cu Dan Nistor, chiar în zona în care se afla și Cristiano Bergodi.

Antrenorul oaspeților pare să-i adreseze câteva cuvinte jucătorului de la CFR Cluj, moment în care colaboratorii săi vin să-l calmeze.

Ulterior, la câteva secunde distanță, imaginile îl prezintă pe Cordea în zona cercului de la mijlocul terenului, gesticulând și făcând gesturi obscene spre banca rivalei.

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ulterior, Cordea a recunoscut că a înjurat, însă susține că vorbele sale nu i-au fost adresate lui Bergodi, ci au făcut parte din disputa cu Nistor.

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

„Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau

a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

a comite alte violențe asupra altei persoane Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei

sau mai multe persoane.

sau mai multe persoane. Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.

Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.

Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i

despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

