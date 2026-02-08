„Poate îi vinde pe Amazon”  A câștigat Transylvania Open în proba de dublu și a făcut un gest inedit: ce a pus sub scaunul unei fane
  • Kamilla Rakhimova (24 de ani, #93 WTA) a făcut un gest inedit înainte de finala la dublu de la Transylvania Open.

În ultimul act al competiției de dublu desfășurate la BT Arena, Kamilla Rakhimova și Sara Sorribes Tormo (29 de ani, #478 WTA) au trecut de chinezoaicele Xinyu Wang (24 de ani, #33 WTA) și Saisai Zheng (32 de ani, #1389 WTA), scor 7-6 (7), 6-3.

Kamilla Rakhimova, gest inedit înaintea finalei de dublu de la Transylvania Open

Înaintea partidei, crainicul turneului a făcut un anunț:

„Doamnelor și domnilor, una din jucătoarele din această finală a ales să facă un cadou unuia dintre voi.

Sub un scaun se află o pungă ca aceasta cu o pereche de încălțăminte din partea Kamillei Rakhimova”.

Întrebată cum i-a venit această idee, Rakhimova a explicat, conform gsp.ro:

„Este doar o încălțăminte sport, am multe.

Sunt niște pantofi sport folosiți, cu care am jucat, și decât să îi arunc, mai degrabă le ofer o șansă fanilor de a avea o amintire frumoasă, poate emoționantă. Așa că de ce nu?”.

Kamilla Rakhimova, în timpul finalei de dublu de la Transylvania Open/ Foto: IMAGO Kamilla Rakhimova, în timpul finalei de dublu de la Transylvania Open/ Foto: IMAGO
Kamilla Rakhimova, în timpul finalei de dublu de la Transylvania Open/ Foto: IMAGO

Kamilla Rakhimova: „Poate că îi va vinde pe Amazon”

Perechea de încălțăminte a ajuns la o spectatoare, alături de autograful sportivei, iar Rakhimova a fost chestionată cu privire la reacția fanei care a avut surpriza de a găsi adidașii sub scaun:

„Nu sunt sigură, e o femeie, nu? Poate că îi va pune pe raft sau poate că îi va vinde pe Amazon. Nu știu. Oricum sunt ai ei acum”.

13.600 de dolari
și 250 de puncte WTA în clasamentul de dublu au primit Kamilla Rakhimova și Sara Sorribes Tormo pentru câștigarea competiției de la Transylvania Open

Pentru sportiva care reprezintă Uzbekistan, schimbându-și cetățenia rusă, a fost al cincilea premiu câștigat în proba de dublu, după ce s-a impus la Phillip Island (2021), Linz (2021), Tampico (2023) și Bogota (2024)

Parcursul perechii Rakhimova/Sorribes Tormo la Transylvania Open

  • Turul 1: 6-4, 6-2 vs. I-Hsuan Cho/Yi Tsen Cho
  • Sferturi de finală: 6-2, 6-3 vs. Maja Chwalinska/Kaja Juvan
  • Semifinale: 6-2, 6-7 (6), 11-9 vs. Veronika Erjavec/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
  • Finală: 7-6 (7), 6-3 vs Xinyu Wang/Saisai Zheng

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

