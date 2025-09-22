Acum poate profita Man Ghinionul uriaș al unui coleg poate fi șansa „tricolorului” la PSV: „Nici nu mai pot să mă uit”

Dennis Man, 27 de ani, are ocazia de a deveni titular în prima echipă a lui PSV.

Extrema Ruben van Bommel (21), cel mai în formă jucător de la Eindhoven în acest start de sezon, a suferit cea mai gravă accidentare din fotbal.

Dennis Man trece prin cea mai dificilă perioadă a carierei. Extrema a crezut că va depăși cele șase luni critice de la Parma și își va reveni după transferul la PSV Eindhoven.

Problemele lui Man la PSV: de două ori schimbat la pauză și 10 minute ca vârf

Adaptarea la noua echipă este însă mai lungă decât s-a așteptat.

Duminică a fost al doilea meci la rând în Eredivisie în care antrenorul Peter Bosz l-a lăsat pe bancă până la sfârșit.

Și cu Nijmegen (5-3), pe 13 septembrie, și cu Ajax (2-2), duminică.

Între ele, a jucat doar în ultimele zece minute la 1-3 cu Saint-Gilloise, în Liga Campionilor. Debutul său în Champions.

Dennis Man, la debutul în Ligă cu PSV Foto: Imago

Într-o poziție surprinzătoare, de vârf, pentru că Boadu se accidentase și Bosz nu mai avea rezervă alt atacant central.

Înainte, „tricolorul” fusese înlocuit de două ori la pauză, la debutul cu Groningen (4-2) și în etapa următoare, la 0-2 cu Telstar.

100 de minute a jucat Dennis Man în trei partide după transferul la PSV Eindhoven

Van Bommel, colegul lui Man, s-a accidentat grav

Acum, neșansa unui coechipier i-ar putea deschide mai repede calea lui Man spre prima echipă a roș-albilor.

Ruben van Bommel, 21 de ani, cel mai în formă jucător al lui PSV, s-a accidentat grav.

Duminică, în minutul 37, aripa stângă făcea presing încercând să-l forțeze să greșească pe Rosa, fundașul dreapta al lui Ajax.

Când a pus piciorul drept în pământ pentru a schimba direcția, genunchiul i-a cedat.

Momentul accidentării lui Van Bommel Foto: captură TV

Van Bommel are ruptură a ligamentului încrucișat anterior

S-a prăbușit pe gazon, urla de durere. În lojă, pe „Philips Stadion”, fostul internațional Mark van Bommel și ex-selecționerul olandez Bert van Marwijk, tatăl și bunicul lui Ruben, erau îngrijorați.

Doctorul lui PSV a fost primul care a ajuns lângă Van Bommel Foto: Imago

Tatăl a coborât rapid la vestiare. A realizat că e grav.

„Am vorbit cu doctorul. Arată rău. Nici nu mai pot să mă uit la imagini”, a declarat Bosz la conferință.

Așa a părăsit Van Bommel terenul Foto: Imago

Luni, jucătorul a fost supus unei rezonanțe magnetice. Diagnosticul, extrem. Însă așteptat: ruptură a ligamentului încrucișat anterior. Pentru el, sezonul e terminat!

„În momentul în care s-a întâmplat, am știut imediat că nu e în regulă”, le-a spus Ruben jurnaliștilor batavi, potrivit Voetbalprimeur.nl.

E o lovitură puternică. Am fost incredibil de motivat să reușesc un sezon de neuitat la PSV. Dar lucrurile se schimbă. Voi face totul pentru a mă întoarce cât mai repede. Până atunci, voi susține echipa din tribună Ruben van Bommel, extremă PSV

Man mai are doar un rival pe extrema dreaptă: Bajraktarevic

Imediat, antrenorul l-a schimbat pe Van Bommel cu Bajraktarevic. Acesta a devenit aripă dreaptă, iar Ivan Perisic a trecut pe extrema stângă.

Acum, cu Perisic obligat să joace pe banda opusă celei cu care era obișnuit la PSV, Man îl mai are rival pe flancul drept doar pe Bajraktarevic, internaționalul bosniac în vârstă de 20 de ani transferat în ianuarie de la New England Revolution (MLS).

Ocazia lui Dennis de a-l convinge pe Bosz și de a deveni titular la Eindhoven.

