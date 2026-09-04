Dennis Man, ce ghinion Presa din Olanda, anunț înainte de derby-ul PSV - Ajax. Ce se întâmplă cu internaționalul român
Dennis Man/ Foto: IMAGO
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Dennis Man, ce ghinion Presa din Olanda, anunț înainte de derby-ul PSV - Ajax. Ce se întâmplă cu internaționalul român

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 16:41
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 16:42
  • Dennis Man (28 de ani) ar urma să nu fie în lotul celor de la PSV pentru derby-ul cu Ajax, programat sâmbătă, cu începere de la ora 21:00.
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Internaționalul român a rămas la campioana Olandei, după ce transferul la Lazio a picat în ultima zi a perioadei de mercato.

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Dennis Man nu va fi în lotul lui PSV pentru derby-ul cu Ajax

Man a intrat pe parcurs în primele trei etape ale noului sezon din Eredivise, însă runda trecută la meciul cu Utrecht (6-1) nu a fost păstrat în lot de Peter Bosz, din cauza unei probleme medicale.

Rik Elfrink, jurnalist la cotidianul local Eindhovens Dagblad, foarte apropiat de PSV, a dezvăluit pe pagina sa de X că Dennis va lipsi și la derby-ul cu Ajax.

„Lammers, Ouaissa și Bro Hansen nu sunt încă suficient de pregătiți pentru meciul de mâine, din diverse motive. Nici Man și Sildillia, Schouten, Plea și Nagalo nu sunt. Cu toate acestea, PSV are la dispoziție 21–22 de jucători.

Cu toate acestea, PSV are la dispoziție 21-22 de jucători pentru această deplasare”.

11 goluri și 7 pase decisive
a reușit Man în 39 de meciuri jucate la PSV în toate competițiile

În acest moment, PSV ocupă locul 2, cu 10 puncte, două mai puține decât liderul AZ Alkmaar, în timp ce Ajax este pe 4, cu 7 puncte, dar cu un meci mai puțin.

După derby-ul de sâmbătă, campioana Olandei va debuta și în noul sezon din Liga Campionilor. Joi, cu începere de la ora 19:45, formația antrenată de Peter Bosz o va găzdui pe Shaktar Donetsk.

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