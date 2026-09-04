Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a venit cu noi detalii despre situația lui Octavian Popescu (23 de ani) înaintea derby-ului cu Dinamo.

Dinamo - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută de fosta campioană cu 1-3 la Târgoviște. Acesta a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Ulterior, Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, în prima etapă a grupelor din Cupa României.

DINAMO - FCSB. Marius Baciu, despre Octavian Popescu: „Ieri n-a fost la antrenament”

Tehnicianul roș-albaștrilor a dezvăluit că, în toată această perioadă, Popescu nu s-a mai prezentat la bază pentru a nu risca să-și îmbolnăvească colegii.

Baciu susține că jucătorul în vârstă de 23 de ani încă nu s-a prezentat la antrenamente și rămâne incert pentru derby-ul cu Dinamo.

„Eu am primit mesaj de la el. Au fost mai departe asistenții noștri. Eu nu l-am văzut, că nu a vrut să se întâmple ceva cu alți jucători de-ai noștri și a preferat să rămână acasă.

Lucrurile sunt doar de staff medical. Știu că au mai fost, ieri sau alaltăieri, la el acasă pentru a-i face perfuzii. Ieri nu a fost la antrenamente. Șanse mici să-l vedem titular”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezervă. Popescu a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

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