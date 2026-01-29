Man, între „remarcabil” și „anonim”! Cum a fost prima sa participare în Liga Campionilor la PSV. De ce l-a schimbat Bosz la pauză cu Bayern  

Dennis Man, 27 de ani, a debutat în acest sezon în Champions League, la PSV Eindhoven.

Cum au caracterizat olandezii prima apariție a extremei în Ligă. Foarte sus și foarte jos.

Motivul pentru care Man a fost înlocuit de antrenorul Peter Bosz după doar 45 de minute miercuri, la 1-2 cu Bayern.

Înaintea acestui sezon, Dennis Man nu jucase niciodată în Liga Campionilor.

A fost la FCSB, între 2016 și 2021, dar roș-albaștrii au atins ultima oară grupele Champions în 2013.

S-a transferat la Parma, unde a navigat între retrogradarea din Serie A și promovarea din Serie B.

Cea mai inspirată decizie a lui Man: transferul la PSV pentru debutul în Ligă

Mutarea la PSV Eindhoven, vara trecută, i-a deschis calea spre faza principală CL.

8,5 milioane de euro a plătit PSV pentru Dennis Man, în 2025. Extrema are acum o cotă de 13 milioane (Transfermarkt)

Man nu a ratat niciunul dintre cele opt meciuri de Ligă ale lui PSV.

De șase ori titular.

A intrat în două partide ca rezervă.

A fost MVP la 6-2 cu Napoli, pe 21 octombrie.

Două goluri în acea confruntare.

Singurul duel în care a evoluat 90 de minute.

458 de minute a jucat Dennis Man în Champions League (57,25 în medie pe meci)

Caracterizarea lui Man: „Admirabil cât de repede a stăpânit stilul lui Bosz”

Site-ul olandez voetbalprimeur.nl a tras concluziile asupra acestui sezon al lui PSV în Ligă.

Dennis Man are contract cu PSV până în 2029. Foto: Imago

I-a dat a doua cea mai mare notă lui Man pentru cele opt partide: 6,4, la fel ca mijlocașului Joey Veerman. Doar playmakerul Ismael Saibari și „închizătorul” Mauro Junior au primit 6,5.

Cel mai puțin, Sergino Dest, fundașul dreapta (5,9). Antrenorul Peter Bosz, 6,2.

Man, pe extrema dreaptă la Eindhoven. Foto: Voetbal Primeur

„Este admirabil cât de repede a stăpânit stilul lui Bosz. Aripa dreaptă a fost remarcabilă împotriva lui Napoli. Acea seară, cu o dublă, i-a adus nota 8,5.

După aceea, prestația sa a scăzut. Contra lui Newcastle (n.r. 0-3), a fost foarte slab”, a conchis Voetbal Primeur.

28 a fost locul lui PSV în Liga Campionilor 2025-2026, cu opt puncte. Nu a trecut mai departe

„Dennis mi-a zis în prima repriză că nu se simte bine. Am fost precaut”

Miercuri seară, Dennis a fost înlocuit la pauză, după o primă repriză fără impact.

Și Voetbal Primeur, și Voetbal International au pus în dreptul lui nota 5,5.

„Alături de Wanner, cel mai slab la PSV. Anonim. O dată, a avut noroc că neglijența care l-a făcut să piardă posesia nu a dus la un gol pentru Bayern”, a comentat VP.

Duelul lui Man cu Tah, la PSV - Bayern 1-2. Foto: Imago

„Notă discordantă, Man. Deloc o coincidență că Bosz l-a schimbat la pauză”, a punctat vi.nl.

La conferință, antrenorul a explicat de ce l-a înlocuit: „Dennis mi-a zis în prima repriză că nu se simte bine. Am fost precaut”.

„Tricolorul” s-a plâns de dureri musculare și pe 14 ianuarie, în Cupa Olandei, la 4-1 cu Den Bosch. A părăsit terenul după o jumătate de oră.

De atunci, a jucat 19 minute la 2-1 cu Sittard, 45 la 2-2 cu Breda (ambele în Eredivisie), 62 la 0-3 cu Newcastle și 45 la 1-2 cu Bayern, în Ligă.

