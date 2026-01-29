Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!

Nicolae Stanciu va evolua la Dalian Yingbo, într-un oraș cu 7,45 milioane de locuitori, pe o arenă nouă, de 64.000 de locuri.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a apărut printre noii jucători ai albaștrilor la o ceremonie organizată de club.

Decizia radicală luată astăzi de liga chineză în lupta împotriva blaturilor, pariurilor și corupției din fotbal. Ce se întâmplă cu Dalian Yingbo.

Nu mai este nicio îndoială. Chiar dacă transferul său la Dalian Yingbo nu a fost oficializat, clubul chinez nu a postat încă nimic despre semnarea contractului, Nicolae Stanciu e jucătorul albaștrilor.

Stanciu va juca la Dalian pe un stadion de 300 de milioane

La o echipă creată în 2021 și care a participat pentru prima dată în Super Ligă în 2025, încheind pe locul 11.

Suoyuwan Stadium by BDP Pattern and Buro Happold



Dalian, China 🇨🇳 pic.twitter.com/TjjZJgUc0O — Architectural Art (A-A) (@4AAAAart) July 9, 2025

Într-un oraș, Dalian, cu 7,45 de milioane de locuitori, pe un stadion de 64.000 de locuri, inaugurat în 2023 și care a costat 300 de milioane de euro.

Stanciu a apărut pe scenă la Dalian. Ultimul transfer al lui Yingbo

Yingbo nu l-a prezentat până acum pe mijlocașul în vârstă de 32 de ani nici pe site-ul său, nici pe social media.

Dar a organizat un banchet pentru 2025, ceremonie la care au apărut pe scenă și noii jucători, pentru sezonul 2026.

Dalian Yingbo held a thank-you banquet on January 28, and the newly signed players attened the banquet, including Nicolae Stanciu🇷🇴 (first from the right in the picture).#CSL #CSL2026 #ChineseSuperLeague @RoFtbl https://t.co/t3GvO15gQM pic.twitter.com/Df8mnDUmhW — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 29, 2026

Iar printre cei opt proaspăt transferați se afla și Stanciu.

„Tricolorul” a ajuns pe 25 ianuarie în oraș, fiind așteptat de zeci de fani pe aeroportul internațional Zhoushuizi într-o atmosferă de sărbătoare.

Nouă cluburi din Super Liga Chinei depunctate pentru blaturi. Nu și echipa lui Stanciu

Liga chineză a anunțat astăzi măsuri drastice în lupta împotriva blaturilor, pariurilor și corupției care afectează fotbalul.

Nu mai puțin de 11 cluburi au fost pedepsite, nouă dintre ele din elită.

BREAKING🚨



A meeting regarding for crack down on match-fixing, gambling & corruption in football was held in Beijing today. Shanghai Shenhua & Tianjin Jinmen Tiger were each penalized 10 pts and fined ¥1m for the new #CSL season; 9 CSL clubs penalized, but none were relegated. pic.twitter.com/oDMG8a3Dtl — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 29, 2026

Toate au fost penalizate, cel mai mult Shanghai Shenhua și Tianjin Jinmen Tiger, ambele cu câte 10 puncte. Așa vor începe stagiunea 2026.

BREAKING🚨



A total of 11 clubs were penalized in the CFA meeting on Jan 29.



Shanghai Shenhua -10

Tianjin Jinmen Tiger -10

Qingdao Hainiu -7

Henan FC -6

Shandong Taishan -6

Zhejiang FC -5

Beijing Guoan -5

Shanghai Port -5

Wuhan Three Towns -5

Changchun Yatai -4

Meizhou Hakka -3 https://t.co/a6NYFPZHI7 pic.twitter.com/BjwwjOib4c — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 29, 2026

Nicio echipă nu a fost însă retrogradată, cum ar fi fost posibil.

Formația lui Stanciu, Dalian Yingbo, nu a fost sancționată după această investigație.

