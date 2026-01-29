Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu, la sosirea pe aeroportul din Dalian Foto: captură TV
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!

29.01.2026, ora 12:14
29.01.2026, ora 12:15
  • Nicolae Stanciu va evolua la Dalian Yingbo, într-un oraș cu 7,45 milioane de locuitori, pe o arenă nouă, de 64.000 de locuri. 
  • Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a apărut printre noii jucători ai albaștrilor la o ceremonie organizată de club. 
  • Decizia radicală luată astăzi de liga chineză în lupta împotriva blaturilor, pariurilor și corupției din fotbal. Ce se întâmplă cu Dalian Yingbo.

Nu mai este nicio îndoială. Chiar dacă transferul său la Dalian Yingbo nu a fost oficializat, clubul chinez nu a postat încă nimic despre semnarea contractului, Nicolae Stanciu e jucătorul albaștrilor.

Stanciu va juca la Dalian pe un stadion de 300 de milioane

La o echipă creată în 2021 și care a participat pentru prima dată în Super Ligă în 2025, încheind pe locul 11.

Într-un oraș, Dalian, cu 7,45 de milioane de locuitori, pe un stadion de 64.000 de locuri, inaugurat în 2023 și care a costat 300 de milioane de euro.

Stanciu a apărut pe scenă la Dalian. Ultimul transfer al lui Yingbo

Yingbo nu l-a prezentat până acum pe mijlocașul în vârstă de 32 de ani nici pe site-ul său, nici pe social media.

Dar a organizat un banchet pentru 2025, ceremonie la care au apărut pe scenă și noii jucători, pentru sezonul 2026.

Iar printre cei opt proaspăt transferați se afla și Stanciu.

„Tricolorul” a ajuns pe 25 ianuarie în oraș, fiind așteptat de zeci de fani pe aeroportul internațional Zhoushuizi într-o atmosferă de sărbătoare.

Nouă cluburi din Super Liga Chinei depunctate pentru blaturi. Nu și echipa lui Stanciu

Liga chineză a anunțat astăzi măsuri drastice în lupta împotriva blaturilor, pariurilor și corupției care afectează fotbalul.

Nu mai puțin de 11 cluburi au fost pedepsite, nouă dintre ele din elită.

Toate au fost penalizate, cel mai mult Shanghai Shenhua și Tianjin Jinmen Tiger, ambele cu câte 10 puncte. Așa vor începe stagiunea 2026.

Nicio echipă nu a fost însă retrogradată, cum ar fi fost posibil.

Formația lui Stanciu, Dalian Yingbo, nu a fost sancționată după această investigație.

