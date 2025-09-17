Ce eroare, Man! Nici n-a atins mingea! Debut ratat în Liga Campionilor pentru Dennis. De ce a ajuns vârf de avarie la PSV

Dennis Man, 27 de ani, a jucat primele sale zece minute în Champions League.

PSV Eindhoven a pierdut acasă, 1-3 cu Saint-Gilloise, iar „tricolorul” a greșit cum a intrat pe teren. Și a apărut pe un post care nu e al lui.

De ce l-a folosit Peter Bosz vârf și ce a făcut la întâia sa fază în Ligă.

Dennis Man nu reușește să scape de probleme nici la PSV Eindhoven, după o jumătate de an teribilă la Parma.

De-abia transferat în Țările de Jos, a apărut în lotul campioanei Eredivisie de cinci ori până acum. Nu i-a mulțumit încă pe olandezi, care i-au transmis ce așteaptă antrenorul Peter Bosz de la el.

A fost titular la două meciuri (4-2 cu Groningen, 0-2 cu Telstar).

A rămas pe bancă, rezervă, la 2-0 cu Twente și 5-3 cu Nijmegen.

A intrat în ultimele zece minute în Champions League, la 1-3 cu Union Saint-Gilloise.

Cum a ajuns Man vârf de urgență la PSV. Nu l-a vrut aripă!

Marți seară, a fost debutul lui Man în Liga Campionilor, dar nici nu ar fi trebuit să joace.

Rezervă la start, a fost folosit în cele din urmă de Bosz. Totuși, pe alt post, care nu e deloc al lui. Vârf. Un vârf de avarie, într-un moment de urgență.

Antrenorul Bosz, cu ochii pe duelul lui Man. În dreapta, Perisic, devenit căpitan la PSV în repriza a doua Foto: Imago

Bosz făcuse deja patru schimbări. Ultima, înlocuise atacant cu atacant, Pepi cu Boadu, în minutul 74.

Dar șase minute mai târziu, Boadu s-a accidentat. PSV nu mai avea alt vârf, Plea a suferit o leziune gravă și nu va mai evolua în 2025.

În caz extrem, a apelat la Man. Curios, nu l-a mai mutat pe veteranul Ivan Perisic de pe aripa dreaptă în centrul atacului, cum a mai făcut-o. L-a lăsat acolo pe croat, la fel Ruben van Bommel a continuat pe stânga.

Și Dennis a devenit vârf pentru finalul jocului. A încercat să iasă în evidență în acțiuni. Fără succes. Se vedea că nu se simte bine.

Man a greșit cum a intrat pe teren la PSV: eroare de marcaj la golul de 0-3

Ce a fost foarte rău pentru el: „tricolorul” a greșit când încă nu atinsese mingea la prima sa apariție în Champions.

Bosz l-a trimis pe teren exact înainte ca St. Gilloise să execute un corner.

Man, după golul primit cu el pe teren Foto: Imago

Man s-a lipit de numărul 13 advers, ecuadorianul Kevin Rodriguez.

Vârful sud-american, abil la faze fixe, l-a împins pe Dennis și a fugit de lângă el, gata de centrarea din lovitură de colț.

Momentul când Man și-a pierdut adversarul la corner

Câteva clipe a pierdut Man, suficiente pentru Rodriguez să se desprindă de el.

Atacantul a sărit și a deviat cu capul în fața porții, de unde argentinianul Mac Allister a reluat în plasă.

Era 0-3. S-a terminat 1-3. Debut ratat în Ligă pentru internaționalul nostru.

