Ce eroare, Man! Nici n-a atins mingea! Debut ratat în Liga Campionilor pentru Dennis. De ce a ajuns vârf de avarie la PSV +6 foto
Momentul când Man l-a înlocuit pe Boadu, în minutul 80, la PSV - St. Gilloise 1-3 Foto: Imago
Ce eroare, Man! Nici n-a atins mingea! Debut ratat în Liga Campionilor pentru Dennis. De ce a ajuns vârf de avarie la PSV

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 13:00
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 13:02
  • Dennis Man, 27 de ani, a jucat primele sale zece minute în Champions League. 
  • PSV Eindhoven a pierdut acasă, 1-3 cu Saint-Gilloise, iar „tricolorul” a greșit cum a intrat pe teren. Și a apărut pe un post care nu e al lui. 
  • De ce l-a folosit Peter Bosz vârf și ce a făcut la întâia sa fază în Ligă.

Dennis Man nu reușește să scape de probleme nici la PSV Eindhoven, după o jumătate de an teribilă la Parma.

„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!" Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației

De-abia transferat în Țările de Jos, a apărut în lotul campioanei Eredivisie de cinci ori până acum. Nu i-a mulțumit încă pe olandezi, care i-au transmis ce așteaptă antrenorul Peter Bosz de la el.

  • A fost titular la două meciuri (4-2 cu Groningen, 0-2 cu Telstar).
  • A rămas pe bancă, rezervă, la 2-0 cu Twente și 5-3 cu Nijmegen.  
  • A intrat în ultimele zece minute în Champions League, la 1-3 cu Union Saint-Gilloise. 

Cum a ajuns Man vârf de urgență la PSV. Nu l-a vrut aripă!

Marți seară, a fost debutul lui Man în Liga Campionilor, dar nici nu ar fi trebuit să joace.

Rezervă la start, a fost folosit în cele din urmă de Bosz. Totuși, pe alt post, care nu e deloc al lui. Vârf. Un vârf de avarie, într-un moment de urgență.

Antrenorul Bosz, cu ochii pe duelul lui Man. În dreapta, Perisic, devenit căpitan la PSV în repriza a doua Foto: Imago Antrenorul Bosz, cu ochii pe duelul lui Man. În dreapta, Perisic, devenit căpitan la PSV în repriza a doua Foto: Imago
Antrenorul Bosz, cu ochii pe duelul lui Man. În dreapta, Perisic, devenit căpitan la PSV în repriza a doua Foto: Imago

Bosz făcuse deja patru schimbări. Ultima, înlocuise atacant cu atacant, Pepi cu Boadu, în minutul 74.

Dar șase minute mai târziu, Boadu s-a accidentat. PSV nu mai avea alt vârf, Plea a suferit o leziune gravă și nu va mai evolua în 2025.

În caz extrem, a apelat la Man. Curios, nu l-a mai mutat pe veteranul Ivan Perisic de pe aripa dreaptă în centrul atacului, cum a mai făcut-o. L-a lăsat acolo pe croat, la fel Ruben van Bommel a continuat pe stânga.

Și Dennis a devenit vârf pentru finalul jocului. A încercat să iasă în evidență în acțiuni. Fără succes. Se vedea că nu se simte bine.

Man a greșit cum a intrat pe teren la PSV: eroare de marcaj la golul de 0-3

Ce a fost foarte rău pentru el: „tricolorul” a greșit când încă nu atinsese mingea la prima sa apariție în Champions.

Bosz l-a trimis pe teren exact înainte ca St. Gilloise să execute un corner.

Man, după golul primit cu el pe teren Foto: Imago Man, după golul primit cu el pe teren Foto: Imago
Man, după golul primit cu el pe teren Foto: Imago

Man s-a lipit de numărul 13 advers, ecuadorianul Kevin Rodriguez.

Vârful sud-american, abil la faze fixe, l-a împins pe Dennis și a fugit de lângă el, gata de centrarea din lovitură de colț.

Momentul când Man și-a pierdut adversarul la corner

Eroarea de marcaj a lui Dennis Man cum a intrat pe teren (minutul 80) la PSV - St. Gilloise 1-3, la debutul în Ligă
Eroarea de marcaj a lui Dennis Man cum a intrat pe teren (minutul 80) la PSV - St. Gilloise 1-3, la debutul în Ligă

Galerie foto (6 imagini)

Eroarea de marcaj a lui Dennis Man cum a intrat pe teren (minutul 80) la PSV - St. Gilloise 1-3, la debutul în Ligă. Adversarul s-a desprins de el și a deviat cu capul pentru colegul marcator Eroarea de marcaj a lui Dennis Man cum a intrat pe teren (minutul 80) la PSV - St. Gilloise 1-3, la debutul în Ligă Eroarea de marcaj a lui Dennis Man cum a intrat pe teren (minutul 80) la PSV - St. Gilloise 1-3, la debutul în Ligă Eroarea de marcaj a lui Dennis Man cum a intrat pe teren (minutul 80) la PSV - St. Gilloise 1-3, la debutul în Ligă Eroarea de marcaj a lui Dennis Man cum a intrat pe teren (minutul 80) la PSV - St. Gilloise 1-3, la debutul în Ligă
+6 Foto
Câteva clipe a pierdut Man, suficiente pentru Rodriguez să se desprindă de el.

Atacantul a sărit și a deviat cu capul în fața porții, de unde argentinianul Mac Allister a reluat în plasă. 

Era 0-3. S-a terminat 1-3. Debut ratat în Ligă pentru internaționalul nostru.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre", ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Stranieri
12:31
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Nationala
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională

